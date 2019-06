Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"222a451d-abc1-4680-bf2d-63b9fd5b58ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami esetleg jót tesz a testünkön lévő bőrnek, az nagyon nem tesz jót az autóban lévő anyagoknak.","shortLead":"Ami esetleg jót tesz a testünkön lévő bőrnek, az nagyon nem tesz jót az autóban lévő anyagoknak.","id":"20190620_auto_bor_karpit_muanyag_naptej_ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222a451d-abc1-4680-bf2d-63b9fd5b58ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bce8b00-abe2-4392-b664-bea6fbf18155","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_auto_bor_karpit_muanyag_naptej_ford","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Miért ne vezessen naptejes vagy fertőtlenítővel bekent kézzel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Csütörtök reggel hoztuk nyilvánosságra, hogy jogi patthelyzet alakult ki, nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni büntetőügyet, újra kellene kezdeni egy korábbi szakaszától kezdve. Pár órával később a bíróság ezt az MTI-n keresztül megerősítette, a főügyészség viszont a bírósági döntésére mutogatva azonnal azt kezdte kommunikálni, hogy nincs szükség új vádemelésre, minden mehet tovább.","shortLead":"Csütörtök reggel hoztuk nyilvánosságra, hogy jogi patthelyzet alakult ki, nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni...","id":"20190620_Megirtuk_a_Czegledyugy_buktajat_rogton_beindult_Polt_gepezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8bcfc3-7466-41bb-8d8e-85fe49fe4505","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Megirtuk_a_Czegledyugy_buktajat_rogton_beindult_Polt_gepezete","timestamp":"2019. június. 20. 15:03","title":"Megírtuk a Czeglédy-ügy buktáját, rögtön beindult Polt gépezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3703ad73-75b6-48e3-a0c0-31d2c3a9f8a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs benne V8, és nem is csak hátul hajt, emiatt sokak számára szentségtörés lehet ez az új izomautó.","shortLead":"Nincs benne V8, és nem is csak hátul hajt, emiatt sokak számára szentségtörés lehet ez az új izomautó.","id":"20190621_nem_vicc_elkeszult_az_ikonikus_ford_mustang_hangtalan_uj_elektromos_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3703ad73-75b6-48e3-a0c0-31d2c3a9f8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033275cb-b837-434a-a047-947185783319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_nem_vicc_elkeszult_az_ikonikus_ford_mustang_hangtalan_uj_elektromos_valtozata","timestamp":"2019. június. 21. 11:21","title":"Nem vicc, elkészült az ikonikus Ford Mustang hangtalan, új elektromos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak ott, más megyékben is gondot okozott a sok eső.","shortLead":"De nem csak ott, más megyékben is gondot okozott a sok eső.","id":"20190619_Somogyban_akkora_eso_volt_hogy_a_rengeteg_viz_betorte_egy_hivatal_ablakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd38e1-5c62-4075-afca-cb145ef581c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Somogyban_akkora_eso_volt_hogy_a_rengeteg_viz_betorte_egy_hivatal_ablakat","timestamp":"2019. június. 19. 14:28","title":"Somogyban akkora eső volt, hogy a rengeteg víz betörte egy hivatal ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","shortLead":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","id":"20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c01c23b-671f-4939-82f7-4647692ef62b","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","timestamp":"2019. június. 19. 15:05","title":"Rakétalövedékeket és könnygázgránátot is tartott otthon egy székesfehévári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","shortLead":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","id":"20190619_hamann_bmw_x5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaec9d2-94d5-4516-9ab6-0270e1af2b6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hamann_bmw_x5","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"A Hamann kezelésbe vette az új BMW X5-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély nélkül nem vehetik a szájukra a Szegedi Tudományegyetem nevét az intézményen kívüli szerveződések, főként nem, ha azt véleményük megerősítésére használják fel. Erről a rektor adott ki közleményt, miután oktatók is tiltakoztak az akadémiai kutatóintézetek állami átvétele ellen.","shortLead":"Engedély nélkül nem vehetik a szájukra a Szegedi Tudományegyetem nevét az intézményen kívüli szerveződések, főként nem...","id":"20190620_szte_rektor_egyetem_szeged_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b69502-2cd2-4c82-a12a-f687c60dfb8b","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_szte_rektor_egyetem_szeged_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. június. 20. 17:12","title":"A szegedi egyetem rektora nem szeretné, ha bárki használhatná az intézmény nevét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Harmadszor semmisítette meg az Alkotmánybíróság a Kúria döntését az április 8-i fideszes aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Miközben a két csúcsszerv csatázik, még mindig nem tudni: félrevezették-e a választókat az aktivisták, akik az EP-jelöltek ajánlása mellett az Orbán Viktor politikáját támogató ívet is aláíratták.","shortLead":"Harmadszor semmisítette meg az Alkotmánybíróság a Kúria döntését az április 8-i fideszes aláírásgyűjtéssel...","id":"20190619_Fideszes_alairasgyujtes_meg_mindig_nincs_vege_az_Ab__Kuria_csatanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c211ff-895c-4065-bbf5-01f59790e4f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Fideszes_alairasgyujtes_meg_mindig_nincs_vege_az_Ab__Kuria_csatanak","timestamp":"2019. június. 19. 19:00","title":"Fideszes aláírásgyűjtés: még mindig nincs vége az Ab-Kúria-csatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]