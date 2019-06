Behatolás a magánszférába vagy egy létfontosságú összetevő a korszerű autók biztonsági rendszerébe? – teszi fel a kérdést a ZDNet, egy autóba épített érzékelő legújabb funkciója kapcsán, azonban ennek működését látva egyértelműen az utóbbi felvetésre kell voksolnunk.

A biztonsági övek és a légzsákok sokat javítottak a közúti biztonságon, azonban messze nem tökéletesek. Egyféle méretben készítik őket, éppen azért, hogy ne emeljék meg túlságosan a gépkocsi árát. Viszont pont itt rejlik a hátulütő: azokat, akik nem passzolnak ebbe a méretbe, akár meg is ölhetik ezek az eszközök egy baleset során.

Egyre közelebb a piacra kerüléshez a Guardian Optical Technologies OCC (Optical Cabin Control) kamerás biztonsági rendszere, amelyben fejlett 2D-s (képfelismerő) és 3D-s (mélytérképező) érzékelők dolgoznak, és mozgáselemzéssel figyelik az autó belső terét, folyamatosan nyomon követik az utasokat. Akár hangjelzésekkel is figyelmeztetnek, például ha a vezető szeme a szokásosnál picit tovább marad lecsukva, mobilt használ vezetés közben, vagy veszélyes helyzetben egy utasnak a lába a kesztyűtartón lenne. Figyeli a hátul, gyerekülésben utazó pici helyzetét is, és a gyerekülést is a körülményekhez igazítva állítja.

A rendszer legújabb változatában még a vezető és a mellette ülő súlyát is meghatározhatja (ehhez persze az ülésbe is kellenek érzékelők), így egy esetleges ütközés során a jármű automatikusan beállíthatja, „személyre szabhatja” a biztonsági öveket és a légzsákokat. A rendszer még az elöl ülők fejének helyzetét is figyeli, ugyanis az is befolyásolja, milyen hatása lehet a légzsák kinyílásának egy balesetkor.

