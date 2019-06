Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép kis hasznot húzott az osztrák üzletember a G7 szerint, akinek a neve a Strache-botrányban is feljött.","shortLead":"Szép kis hasznot húzott az osztrák üzletember a G7 szerint, akinek a neve a Strache-botrányban is feljött.","id":"20190620_4_milliard_forintot_keresett_a_NERmedia_koruli_ugyleteken_Heinrich_Pecina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62b4f5f-0c1d-43d7-bc25-5b60ab47f04e","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_4_milliard_forintot_keresett_a_NERmedia_koruli_ugyleteken_Heinrich_Pecina","timestamp":"2019. június. 20. 12:26","title":"4 milliárd forintot keresett a NER-média körüli ügyleteken Heinrich Pecina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 89 éves korában elhunyt rendező évekig küzdött a betegségével.","shortLead":"A 89 éves korában elhunyt rendező évekig küzdött a betegségével.","id":"20190621_Horvath_Adam_utolso_napjairol_beszelt_Csuros_Karola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a90ac0b-3b69-40c5-9cf1-bd67abd8afef","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Horvath_Adam_utolso_napjairol_beszelt_Csuros_Karola","timestamp":"2019. június. 21. 08:59","title":"Horváth Ádám utolsó napjairól beszélt Csűrös Karola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel juthatnak át a repülőtérre.","shortLead":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel...","id":"20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c0fe3-c210-4d02-a2ca-258e77dff945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","timestamp":"2019. június. 20. 07:26","title":"Már a GreenGo autóival is el lehet jutni Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves pályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves...","id":"20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fc415b-77c1-45ce-a015-f330734fb9ab","keywords":null,"link":"/sport/20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Máris kiesett Fucsovics Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól bánik az adataival – ideértve azok kezelését, biztonságos tárolását, valamint az adatokból való információk kinyerését és felelős használatát. Az Oracle legújabb felmérése szerint a vállalatok ezen képességei nem fognak javulni a következő három évben. Ennek ellenére a válaszadók közül, akik felismerték ezen képességek értéknövelő erejét, a legfőbb előnyök között a magasabb ügyfélhűséget, a bevételek és a márkaérték növekedését említették legtöbben.","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól...","id":"20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a962e-7ee3-4004-a034-04597c291565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"10-ből csupán 4 cég bánik jól az adataival, de ez is csak a legjobb eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b8b43c-8cae-4193-a4c1-0cc30f1fbed9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az autók valóban a krémek krémjéhez tartoznak, és hamarosan minimális ajánlati érték nélkül lehet rájuk licitálni. ","shortLead":"Ezek az autók valóban a krémek krémjéhez tartoznak, és hamarosan minimális ajánlati érték nélkül lehet rájuk licitálni. ","id":"20190621_szupersportauto_arveres_egyentitoi_guinea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b8b43c-8cae-4193-a4c1-0cc30f1fbed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12e0c5f-41fc-4d2a-8248-77c5566adc02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_szupersportauto_arveres_egyentitoi_guinea","timestamp":"2019. június. 21. 09:20","title":"LaFerrari, Bugatti, Koenigsegg – eladók az egyenlítői-guineai elnök fiának lefoglalt autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár építése pedig akár két hónapon belül elindulhat. A gyárnak a sokadik halasztás után is lassan már működnie kellene.","shortLead":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár...","id":"20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e9b1be-fb79-473c-88c3-c40dde56f88b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","timestamp":"2019. június. 20. 14:20","title":"Nagy titokban, de csak elkezdték a kínai óriásberuházást Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","shortLead":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","id":"20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b30c55-539d-4752-bf78-db61a47b36f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","timestamp":"2019. június. 20. 16:06","title":"A banki azonosítás elhalasztását kéri a kormánytól a Bankszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]