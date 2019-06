Egyre terebélyesedik a Huawei mobilgyártóval szembeni nyugati bojkotthullám. Trump amerikai elnök után a világ legnagyobb techóriása, a Google is harcot hirdetett, felfüggesztve a kínai cég androidos jogosultságait. Ezzel nemcsak a telefonjaikat tették szinte használhatatlanná, de tovább élezték az amúgy is terhelt amerikai-kínai viszonyt.

Bár a Huawei amerikai bojkottja már így is komoly fejtörést okozott a kínai vállalatnak, a döntnökök most egy újabb csapást mérnének a cégre: kizárnák őket az amerikai szabadalmi rendszerből. Marco Rubio szenátor egy törvénymódosítással szeretné elérni, hogy azok a cégek, amelyek az Egyesült Államok kereskedelmi tiltólistáján szerepelnek, ne fordulhassanak bírósághoz egy esetleges szadalomsértés esetén. A szabadalmi jogban jártas vezető jogászokat érthető módon nem nyűgözte le Rubio gondolata – írja a The Register.

A Qualcomm és a Red Hat korábbi tanácsadója, Erick Robinson szerint a politikus elgondolása nemcsak ostobaság, de veszélyes is. Szerinte amellett, hogy alkotmányellenes, gyakorlatilag morálisan is aláásná az Egyesült Államokat Kínával és más országokkal szemben. Más szakemberek is hasonló módon vélekednek: a nyilatkozatok szerint a felvetés egy "komoly pofon" a szabadalmi jog alapelvének.

Huawei-szabadalom. Ha ellopná egy amerikai cég az ötletet, a törvénymódosítás után nem perelhetné be a vállalatot a Huawei. © LetsGoDigital

Rubio módosítása azután került elő, hogy a Huawei levelet küldött a Verizonnak, amelyben az általuk használt 231 szabadalom után 1 milliárd dollárt követeltek.

Korábban a Trump-adminisztráció nemzetiztonsági okokra hivatkozva rendelte el a Huawei bojkottját, szerintük ugyanis a kínaiak olyan "hátsó kapukat" építenek be a készülékeikbe, amelyekkel érzékeny adatokhoz juthatnak hozzá. A Huawei következetesen tagadja ezeket a vádakat.

Mike Pompeo külügyminiszter javaslata szerint meg kellene vonni a hírszerzési "segítséget" azoktól az országoktól, amelyek nem bojkottálják a Huaweit, ám sokan úgy vélik, az intézkedések mögött leginkább az áll, hogy az amerikai cégek elveszítik a versenyképességüket a világ telekommuikációs piacán.

