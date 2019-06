Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érvényes lehet az előválasztás. ","shortLead":"Érvényes lehet az előválasztás. ","id":"20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c867cf-680b-4f74-a5d5-77d80b251f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 24. 13:04","title":"Már 40 ezren szavaztak az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csupán számtani vita - ezt válaszolta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésére arra, hogy májusban még 35 milliárd forintos egészségügyi szakdolgozói béremelésről beszélt, de 15 milliárdot költenek rá. A különbséget azzal magyarázza, hogy ő egy évre számított összegre gondolt, ami idén fél évet érint. A novemberre tervezett nyolc százalékos alapbéremelést júliusra hozták előre. A szakszervezetek többre számítottak, ezért azonnal tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal.","shortLead":"Csupán számtani vita - ezt válaszolta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésére arra, hogy májusban még 35...","id":"20190623_Egeszsegugyi_beremeles_Csupan_szamtani_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf5d04-6b9b-464b-b063-55c2bed12540","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Egeszsegugyi_beremeles_Csupan_szamtani_vita","timestamp":"2019. június. 23. 20:20","title":"Egészségügyi béremelés: „Csupán számtani vita”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","shortLead":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","id":"20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea15ab-c21a-4989-85e8-6aea59e5803f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","timestamp":"2019. június. 24. 18:30","title":"Itt a vizsgálat: így jutott az EU arra, hogy nincs bizonyíték a kettős élelmiszer-minőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2-n futó filmet kétszer annyian választották.","shortLead":"A TV2-n futó filmet kétszer annyian választották.","id":"20190624_Alig_neztek_Rogan_Ceciliaek_szepsegversenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626879aa-4f60-4ec8-9b04-9bf9c6943281","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Alig_neztek_Rogan_Ceciliaek_szepsegversenyet","timestamp":"2019. június. 24. 12:08","title":"Alig nézték Rogán Cecíliáék szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed35b784-b580-406b-a942-c0490e753bfb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vagyonos kínaiak és amerikai fogyasztók hizlalják Bernard Arnault vagyonát. A francia üzletember ma már nem csak Európa leggazdagabbja, de átlépte azt az álomhatárt, amelyet előtte csak két embernek, Jeff Bezosnak és Bill Gatesnek sikerült.","shortLead":"Vagyonos kínaiak és amerikai fogyasztók hizlalják Bernard Arnault vagyonát. A francia üzletember ma már nem csak Európa...","id":"20190624_Az_igazi_francia_luxus_tette_naggya_Europa_leggazdagabb_emberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed35b784-b580-406b-a942-c0490e753bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c1357-5966-4a42-a2ea-f65278f61653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Az_igazi_francia_luxus_tette_naggya_Europa_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2019. június. 24. 12:28","title":"A francia luxus tette naggyá Bill Gates és Jeff Bezos európai üldözőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt. Az árak tovább nőhetnek idén is.","shortLead":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt...","id":"20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307334f4-e102-4d24-8f8c-b7b8d92cf7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","timestamp":"2019. június. 24. 15:36","title":"A falusi csok még a nyaralók árait is felhajthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps nem csak iránymutatás miatt hasznos, sokak üzleti szempontból használják: ezzel is vevőket terelhetnek cégükhöz, például egy boltba. Mostanság azonban nem túl rózsás a helyzet.","shortLead":"A Google Maps nem csak iránymutatás miatt hasznos, sokak üzleti szempontból használják: ezzel is vevőket terelhetnek...","id":"20190624_google_maps_terkep_uzlet_csalo_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684dddde-2530-45e6-bf64-67bf9f362d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_google_maps_terkep_uzlet_csalo_csalas","timestamp":"2019. június. 24. 11:03","title":"Csalók lepték el a Google Térképet, és nem sikerül őket kisöpörni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]