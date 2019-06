Ma már számos webes szolgáltatás, köztük a Microsoft OneDrive-ja is támogatja a kétfaktoros (vagy kétlépcsős) azonosítást, melynek lényege, hogy a felhasználók jelszavuk mellett egy másodlagos kódot is be kell írjanak a belépéskor, így a felhőben tárolt állományok nagyobb biztonságban vannak.

A Windows-gyártó most azzal emeli szolgáltatása színvonalát, hogy a OneDrive-on belül egy extra védelemmel ellátott mappát is elérhetővé tesz, amelynél ugyanúgy igényelhető majd a kétfaktoros beléptetés, még biztonságosabbá téve ezzel az ott elhelyezett fájlok tárolását. De ez nem minden: a Microsoft úgy döntött, a "páncélszekrény" a biometrikus azonosítást is támogatja majd, vagyis a belépéshez nem csak kódot társíthat valaki, a saját arcával vagy ujjlenyomatával is védheti a különleges mappa tartalmát.

A Microsoft kifejezetten olyan fájlok tárolását javasolja a mappában, amik a fehasználónak rendkívül fontosak, valamilyen személyesen dolog fűzi hozzájuk, ezért szeretné, ha egy fokkal biztonságosabb ajtó mögé zárhatná ezeket. A különleges mappa megnyitásához minden esetben meg kell adni a másodlagos azonosításként beállított kódot vagy ujjlenyomatot, függetlenül attól, hogy a felhasználó mobilról, számítógépéről, vagy a szolgáltatás webes felületéről kíván hozzáférni. A mappa kapacitása a szolgáltatáson igénybe vett tárterülettől függ.

A Microsoft szokás szerint nem egyszerre teszi elérhetővé új funkcióját, azt a felhasználók hullámokban fogják megkapni. Első körben Ausztráliában, Kanadában és Új-Zélandonban vezetik be, a többiekhez ezután érkezik.

