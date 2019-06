Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a98ed60e-d66f-462c-b7a1-c8c8d16e991e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Januárban szintén a Reáltanoda utcában sikerült 43 centis járdát hagyni a gyalogosoknak. ","shortLead":"Januárban szintén a Reáltanoda utcában sikerült 43 centis járdát hagyni a gyalogosoknak. ","id":"20190628_Hat_honapja_adtak_at_ujra_kell_aszfaltozni_ket_belvarosi_utcat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98ed60e-d66f-462c-b7a1-c8c8d16e991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0317d1-16f3-4070-a3cb-2074ed76d592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Hat_honapja_adtak_at_ujra_kell_aszfaltozni_ket_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. június. 28. 16:06","title":"Hat hónapja adták át, újra kell aszfaltozni két belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","shortLead":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","id":"20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310fe746-3221-4906-b82d-74295bf08644","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 27. 08:54","title":"Tömegkarambol az M7-esen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vaucluse-ban dőlt meg a történelmi csúcs.","shortLead":"Vaucluse-ban dőlt meg a történelmi csúcs.","id":"20190628_Rekordmeleg_Franciaorszagban_443_fokot_mertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cbaa5-40e8-45c4-822d-da3d5ed7befe","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Rekordmeleg_Franciaorszagban_443_fokot_mertek","timestamp":"2019. június. 28. 16:02","title":"Rekordmeleg Franciaországban: 44,3 fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei spanyolországi részlege a Twitteren tett közzé egy listát, amelyen azok a Huawei-készülékek szerepelnek, amelyek megkapják majd az Android Q-t, illetve az EMUI 10 felhasználói felületet. Bár a felsorolt mobilok egy része már ismert volt, több újat is találni a listán.","shortLead":"A Huawei spanyolországi részlege a Twitteren tett közzé egy listát, amelyen azok a Huawei-készülékek szerepelnek...","id":"20190627_huawei_okostelefon_android_q_frissites_emui_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fac6ede-71fd-41cb-9b1f-278f7d35a07c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_huawei_okostelefon_android_q_frissites_emui_10","timestamp":"2019. június. 27. 15:33","title":"Ha ilyen Huawei mobilt használ, ön is megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c791b-0f7f-42bd-a643-d25b22df2da1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Új vállalkozást indít, így \"szakít\" korábbi munkahelyével az Apple, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású dizájnere, Jony Ive. ","shortLead":"Új vállalkozást indít, így \"szakít\" korábbi munkahelyével az Apple, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású...","id":"20190628_jony_ive_apple_dizajner_formatervezo_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=765c791b-0f7f-42bd-a643-d25b22df2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe3fc7b-419c-458d-b94e-43a553bbeae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_jony_ive_apple_dizajner_formatervezo_iphone","timestamp":"2019. június. 28. 08:33","title":"Egy korszak vége: Jony Ive otthagyja az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42066350-a254-4676-a5ac-0c4d677729e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sétahajó kapitánya adta le a vészjelzést. ","shortLead":"Egy sétahajó kapitánya adta le a vészjelzést. ","id":"20190628_Budapest_kozepen_probalta_meg_atuszni_a_Dunat_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42066350-a254-4676-a5ac-0c4d677729e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a49513a-55cf-4122-aaa2-e3629f5d6ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Budapest_kozepen_probalta_meg_atuszni_a_Dunat_egy_ferfi_a_rendorok_mentettek_ki","timestamp":"2019. június. 28. 19:25","title":"Budapest közepén próbálta meg átúszni a Dunát egy férfi, a rendőrök mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg is ünneplik a szép eredményt, a Balatonra mennek.","shortLead":"Meg is ünneplik a szép eredményt, a Balatonra mennek.","id":"20190628_Egy_teljes_vegzos_osztaly_kitunore_erettsegizett_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4a2f57-36e4-409e-ae8f-65141bfde21c","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Egy_teljes_vegzos_osztaly_kitunore_erettsegizett_Gyorben","timestamp":"2019. június. 28. 07:10","title":"Egy teljes végzős osztály kitűnőre érettségizett Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","shortLead":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","id":"20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be989667-2f48-47c1-80a0-1e0364af05a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 08:54","title":"Két vasútvonalon is szünetel a közlekedés a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]