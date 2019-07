A Google-nek jelenleg nyolc adatkábele fut a tengerek mélyén, és további három kiépítésén jelenleg is dolgoznak a szakemberek. A tervek szerint ezeket 2019 végére kapcsolhatják be, a munka azonban itt még nem áll meg. A keresőóriás bejelentette, hogy egy harmadik kábelt is lefektet Európa és Afrika között, így ha ez is megépül, már 12 lesz majd, ami a Google nevéhez fűződik.

Olaudah Equiano (1745–1797) nigériai születésű író, aki felszabadított rabszolgaként támogatta a rabszolgák felszabadítását célzó brit mozgalmat.

Az Equiano névre keresztelt kábel egyik vége Portugáliában lesz, a tenger mélyéről azonban nem Marokkóban, hanem Dél-Afrikában bukkan majd elő. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem lesz "kivezetése" más országoknál. A Google szerint az kábel 2021-ra készül majd el.

A cég az elmúlt három évben mintegy 47 milliárd dollárt (kb. 13 351,7 milliárd forint) költött arra, hogy erősítse a technológiai infrastruktúráját. A privát kábelek közül ez lesz a harmadik, ami csak a Google nevéhez fűződik majd.

© Google

Az egyik a Curie, ami áprilisra készült el, és Chile és Los Angeles között fut. A másik a Dunant, ami Franciaországot az Egyesült Államokkal köti össze, és jövőre lesz készen.

[És ezt látta már? Cápák rágcsálják az egész világ internetét biztosító kábeleket – videó]

A Google szerint az Equiano lesz az első olyan tengeralatti kábel, ami a hullámhossz-szintű kapcsolás helyett optikai átkapcsolást biztosít. A cég bejelentése szerint 20-szor nagyobb lesz a hálózati kapacitása, mint a legutóbbi kábelé, ami a térséget hivatott kiszolgálni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.