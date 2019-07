Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán fogta a paklit, és előhúzta a Soros-kártyát.","shortLead":"Kovács Zoltán fogta a paklit, és előhúzta a Soros-kártyát.","id":"20190630_Kovacs_Zoltan_megfejtette_valojaban_ki_akarja_Timmermanst_bizottsagi_elnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc1f9f6-443c-4d1a-ad43-93545ec42f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Kovacs_Zoltan_megfejtette_valojaban_ki_akarja_Timmermanst_bizottsagi_elnoknek","timestamp":"2019. június. 30. 16:35","title":"Kovács Zoltán megfejtette, valójában ki akarja Timmermanst bizottsági elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trónok harca főgonoszáról, az Éjkirályról kapta a nevét egy új gyapjaslégyfajta, ami a kutatók szerint nagyjából ugyanígy viselkedik, mint a sorozatbéli karakter.","shortLead":"A Trónok harca főgonoszáról, az Éjkirályról kapta a nevét egy új gyapjaslégyfajta, ami a kutatók szerint nagyjából...","id":"20190702_tronok_harca_ejkiraly_gyapjaslegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b035b7a-97d4-4cc3-a5e8-c0d8c9fc3b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_tronok_harca_ejkiraly_gyapjaslegy","timestamp":"2019. július. 02. 11:33","title":"A Trónok harca Éjkirályáról neveztek el egy új gyapjaslégyfajtát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","shortLead":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","id":"20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aaf8f7-d067-4baa-9870-a992d461909d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","timestamp":"2019. július. 01. 09:52","title":"Többlettel zárta az államháztartás az első negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","shortLead":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","id":"20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa322a-ac6f-4f71-87e0-549800fb0992","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 19:45","title":"A hiteléhes családok megrohanhatják a bankokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hét beteg, köztük egy hordágyra szíjazott fél napig utazott Balatonfüredre, négy közülük műtött, miközben az autóban nincs légkondicionálás - erős történet jelent meg egy egészségügyi Facebook-csoportban.\r

\r

","shortLead":"Hét beteg, köztük egy hordágyra szíjazott fél napig utazott Balatonfüredre, négy közülük műtött, miközben az autóban...","id":"20190630_Pokoli_betegszallitas_a_legnagyobb_kanikulaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e44540-be27-4a0c-bb47-a726db73eb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Pokoli_betegszallitas_a_legnagyobb_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 30. 13:15","title":"Pokoli betegszállítás öt órán át a legnagyobb kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bort, palacsintát, tortát, mézet és kozmetikai termékeket is elneveztek már róla, de szobra még nem volt a first ladynek. Mostanáig. ","shortLead":"Bort, palacsintát, tortát, mézet és kozmetikai termékeket is elneveztek már róla, de szobra még nem volt a first...","id":"20190701_Motoros_furesszel_faragtak_Melania_Trump_eletnagysagu_szobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0700f0a-92fe-43e4-873d-c9226c92523a","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Motoros_furesszel_faragtak_Melania_Trump_eletnagysagu_szobrat","timestamp":"2019. július. 01. 19:00","title":"Motoros fűrésszel faragták Melania Trump életnagyságú faszobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 9111 magyar zeneszerzőnek adott pénzt az Artisjus 2018 koncertjeiért.","shortLead":"Összesen 9111 magyar zeneszerzőnek adott pénzt az Artisjus 2018 koncertjeiért.","id":"20190701_714_millio_forintot_osztott_szet_az_Artisjus_a_zeneszerzok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac645ab5-6182-4219-957c-7a6148ccd057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_714_millio_forintot_osztott_szet_az_Artisjus_a_zeneszerzok_kozott","timestamp":"2019. július. 01. 05:51","title":"714 millió forintot osztott szét az Artisjus a zeneszerzők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","shortLead":"Semmiképp sem szabad elfogyasztani a mosószódát. Az ügyben a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított.","id":"20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb02cbb-7dc8-4d78-9e4d-1b8571d500c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac666edd-09c0-4f48-84ce-cf16a271da0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Mososzodat_adtak_el_szodabikarbonakent_egy_belvarosi_csomagolasmentes_boltban","timestamp":"2019. július. 02. 11:03","title":"Mosószódát adtak el szódabikarbónaként egy belvárosi csomagolásmentes boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]