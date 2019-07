Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","shortLead":"Tusk megkegyelmezett, több mint húsz óra után mehetnek aludni a tagállami vezetők. ","id":"20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22533ff3-ea3f-4fa1-95a1-2884050be4a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_eu_csucs_brusszel_tusk","timestamp":"2019. július. 01. 12:32","title":"Megint nem sikerült megegyezni, elnapolták az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","shortLead":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","id":"20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05b5208-a61d-44ae-9a7d-ce3cdee3a4ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","timestamp":"2019. július. 01. 13:11","title":"Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soros mindenhol ott van.","shortLead":"Soros mindenhol ott van.","id":"20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1b5f8-322d-443e-84f1-8bf20d0127b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","timestamp":"2019. július. 02. 19:20","title":"A magyarok lebuktatták: Merkel is Soros György embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021f1f05-e58b-4f17-a6c7-c031f7389445","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190702_Marabu_FekNyuz_Magyar_Tudomanyos_Favagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=021f1f05-e58b-4f17-a6c7-c031f7389445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ed6be-d014-4961-a241-274129fe342c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Marabu_FekNyuz_Magyar_Tudomanyos_Favagok","timestamp":"2019. július. 02. 18:10","title":"Marabu FékNyúz: Magyar Tudományos Favágók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d20441c-d009-4055-886a-5ce1142f9e2e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy amerikai vizsgálat szerint a családfenntartó szerep lelki terhekkel jár.","shortLead":"Egy amerikai vizsgálat szerint a családfenntartó szerep lelki terhekkel jár.","id":"20190702_Igy_tesz_jot_a_nemi_egyenloseg_a_ferfiak_egeszsegenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d20441c-d009-4055-886a-5ce1142f9e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cbf819-968d-431d-a7c6-f45a0a8eec9e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190702_Igy_tesz_jot_a_nemi_egyenloseg_a_ferfiak_egeszsegenek","timestamp":"2019. július. 02. 13:15","title":"Így tesz jót a nemi egyenlőség a férfiak egészségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","shortLead":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","id":"20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aaf8f7-d067-4baa-9870-a992d461909d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","timestamp":"2019. július. 01. 09:52","title":"Többlettel zárta az államháztartás az első negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi esély nincs arra, hogy Vince Lambert valaha is magához térjen, a felesége joggal kérheti, hogy kapcsolják le a gépekről.","shortLead":"Semmi esély nincs arra, hogy Vince Lambert valaha is magához térjen, a felesége joggal kérheti, hogy kapcsolják le...","id":"20190702_Lekapcsoljak_a_gepekrol_a_ferfit_aki_2008_ota_van_vegetativ_allapotban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805b8d94-f141-400b-b4bb-cdf5a4f49fb2","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Lekapcsoljak_a_gepekrol_a_ferfit_aki_2008_ota_van_vegetativ_allapotban","timestamp":"2019. július. 02. 17:38","title":"Lekapcsolják a gépekről a férfit, aki 2008 óta van vegetatív állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trónok harca főgonoszáról, az Éjkirályról kapta a nevét egy új gyapjaslégyfajta, ami a kutatók szerint nagyjából ugyanígy viselkedik, mint a sorozatbéli karakter.","shortLead":"A Trónok harca főgonoszáról, az Éjkirályról kapta a nevét egy új gyapjaslégyfajta, ami a kutatók szerint nagyjából...","id":"20190702_tronok_harca_ejkiraly_gyapjaslegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dcb0af5-0fb7-471c-be31-6c97e5ea56c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b035b7a-97d4-4cc3-a5e8-c0d8c9fc3b15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_tronok_harca_ejkiraly_gyapjaslegy","timestamp":"2019. július. 02. 11:33","title":"A Trónok harca Éjkirályáról neveztek el egy új gyapjaslégyfajtát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]