[{"available":true,"c_guid":"3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-son történt a baleset, Oszvald Marikát kórházba is vitték, de már hazamehetett.","shortLead":"Az M0-son történt a baleset, Oszvald Marikát kórházba is vitték, de már hazamehetett.","id":"20190701_Balesetet_szenvedett_a_hetvegen_Oszvald_Marika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d128d7a-3d41-4059-8738-6b85d5dcfce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Balesetet_szenvedett_a_hetvegen_Oszvald_Marika","timestamp":"2019. július. 01. 08:00","title":"Balesetet szenvedett a hétvégén Oszvald Marika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2cd3eb-837d-492e-b362-b99a6d312502","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják, őket legalább olyan erős diszkrimináció éri, mint a melegeket, és a többség teljesen félreérti az aszexuálisokat. Egyeseknek van például libidójuk, szeretnének családot is, mások viszont a plátói szerelemre sem képesek. Ennek ellenére, köszönik szépen, jól vannak. A Magyar Aszexuális Közösség két képviselőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják...","id":"20190701_aszexualis_lmbtq_lmbtqiap_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e2cd3eb-837d-492e-b362-b99a6d312502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ce37c5-9eb9-4270-b586-1abe9eb1cfb0","keywords":null,"link":"/elet/20190701_aszexualis_lmbtq_lmbtqiap_interju","timestamp":"2019. július. 01. 20:00","title":"„Ide állhatna elém a Brad Pitt, engem nem izgatna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő úgy hallotta, a \"waldorfos\" szigorításokat vehetik ki belőle. A lex Czegéldyt megszavazta a ház, a közigazgatási bíróságok bevezetését elhalasztották.","shortLead":"Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő úgy hallotta, a \"waldorfos\" szigorításokat vehetik ki belőle. A lex Czegéldyt...","id":"20190702_Elhalasztottak_a_koznevelesi_torveny_zaroszavazasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ff17bc-252f-4718-9159-6a6f03a7ea05","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Elhalasztottak_a_koznevelesi_torveny_zaroszavazasat","timestamp":"2019. július. 02. 10:36","title":"Elhalasztották a köznevelési törvény zárószavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek tartalma szerint a kormányfőt senki nem kritizálhatja büntetlenül. A \"cikk\" Koncz Zsuzsa és Bródy János új dalához kapcsolódva született.","shortLead":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek...","id":"20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668584b9-2d93-4e8b-95cb-6462822e4430","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","timestamp":"2019. július. 01. 08:03","title":"Bicskanyitogató álhír terjed Orbán Viktor és Koncz Zsuzsa nevével, nehogy megossza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","shortLead":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","id":"20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa322a-ac6f-4f71-87e0-549800fb0992","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 19:45","title":"A hiteléhes családok megrohanhatják a bankokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon mintegy 150 ezer három vagy többgyermekes családot érint.","shortLead":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon...","id":"20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524de2dc-5cdf-4922-b917-003847df9ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","timestamp":"2019. július. 01. 13:35","title":"Olcsó Daciától a luxus BMW-ig: mától jár a 2,5 millió forintos állami támogatás a 7 üléses autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Nem tudtak a kereskedők nagyobb készleteket felhalmozni az akció kezdetére, de azt ígérik, később mindenkinek lesz autó, aki kér.","shortLead":"Nem tudtak a kereskedők nagyobb készleteket felhalmozni az akció kezdetére, de azt ígérik, később mindenkinek lesz...","id":"20190701_Nem_rogton_lesz_eleg_hetuleses_auto_a_nagycsaladoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6f1762-af9f-4d1a-bbb7-645014ab2ea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Nem_rogton_lesz_eleg_hetuleses_auto_a_nagycsaladoknak","timestamp":"2019. július. 01. 06:09","title":"Nem rögtön lesz elég hétüléses autó a nagycsaládoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csomagautomatákra küldött csomagok ára a tömegük szerint módosult. ","shortLead":"A csomagautomatákra küldött csomagok ára a tömegük szerint módosult. ","id":"20190701_Dragult_a_csomagkuldes_a_Postanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e327d6-6ae9-4b52-8af0-84b0a917d7fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Dragult_a_csomagkuldes_a_Postanal","timestamp":"2019. július. 01. 13:02","title":"Drágult a csomagküldés a Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]