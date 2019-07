Értetlenül állnak a tudósok egy fiatal, nőstény sarki róka teljesítménye előtt, az állat ugyanis mindössze 76 nap alatt tett meg egy elképesztően hosszú, mintegy 3506 kilométeres utat – számolt be róla a BBC.

A sarki rókát a norvég kutatók korábban GPS-szel látták el, azt megelőzően, hogy szabadon engedték a Norvégiához tartozó Spitzbergák területén. A nőstény azonban nem marad itt, még 1 éves kora előtt útnak indult, és mindössze 21 nap alatt a 1512 kilométerre lévő Grönlanding jutott. Csakhogy itt sem állt meg, újabb hatalmas távolságot, mintegy 2000 kilométert tett meg. Ekkor már a kanadai Ellesmere-szigetnél fedezték fel,

a kalandozással telt ideje viszont így sem volt több 76 napnál.

A kutatók a grönlandi Sermitsiaq nevű újságban számoltak be a kifogyhatatlan erejű rókáról, és nem igazán értik, hogyan volt képes ennyit és ilyen rövid alatt menni. Az állat ráadásul napi lebontásban is óriási távolságokat tett meg, volt olyan időszak, amikor átlagosan 46, máskor pedig ennél is sokkal többet,

155 kilométert mászkált.

A szakemberek először azt hitték, hogy a róka elpusztult, esetleg meglőtték, a tetemét pedig hajón szállítják valahova. Ez azonban nem volt igaz, a róka magától ment. A kutatók szerint az állat teljesítménye több mint hihetetlen.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.