Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70f98da8-45ed-4bc2-992b-839a42a242bd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága. A kormány egy évig packázott az MTA-val. Kedden délután tüntetés lesz, az ellenzék Alkotmánybírósághoz fordulhat.","shortLead":"A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága...","id":"20190702_Megszavaztak_az_MTAt_megcsonkitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70f98da8-45ed-4bc2-992b-839a42a242bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127cb67a-f7f8-4afb-a7a6-d23733965ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Megszavaztak_az_MTAt_megcsonkitasat","timestamp":"2019. július. 02. 11:08","title":"Megszavazták az MTA megcsonkítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf0413d-a093-4eeb-8973-5dfcb1fefd39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A repülőn tízen utaztak, az első hírek szerint hajtómű-meghibásodás okozhatta a balesetet.","shortLead":"A repülőn tízen utaztak, az első hírek szerint hajtómű-meghibásodás okozhatta a balesetet.","id":"20190701_HAngarba_csapodott_egy_kisgep_Texasban_10_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbf0413d-a093-4eeb-8973-5dfcb1fefd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8b009b-b0b7-470f-a52c-71f307025803","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_HAngarba_csapodott_egy_kisgep_Texasban_10_halott","timestamp":"2019. július. 01. 15:40","title":"Hangárba csapódott egy kisgép Texasban, senki nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","shortLead":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","id":"20190701_brexit_farage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f455-2102-47bb-8e32-9f882afc01cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_brexit_farage","timestamp":"2019. július. 01. 16:42","title":"Légvár Nigel Farage Brexit-mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik tiltólistán lévő ország Magyarország.","shortLead":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik...","id":"20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cb4bf-7b38-4011-abe1-2275f8f8c334","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. június. 30. 20:40","title":"Illegális magyar húst foglalhattak le a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","shortLead":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","id":"20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ceca3-533f-4ef4-8e85-3460290c9239","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","timestamp":"2019. július. 01. 12:15","title":"Kampányol a NAV, hogy fizessenek több adót a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fcb02-91c1-44a9-815f-8e770afb736a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Diggen fut egy hajmeresztő videó a világ legveszélyesebb túraútvonaláról.","shortLead":"A Diggen fut egy hajmeresztő videó a világ legveszélyesebb túraútvonaláról.","id":"20190701_Ha_ezt_turistacsalogatonak_szantak_a_kinaiak_akkor_vajon_mivel_riasztjak_el_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893fcb02-91c1-44a9-815f-8e770afb736a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f60b9e-9124-454e-983b-ff2e4bf23365","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Ha_ezt_turistacsalogatonak_szantak_a_kinaiak_akkor_vajon_mivel_riasztjak_el_oket","timestamp":"2019. július. 01. 18:00","title":"Ha ezt turistacsalogatónak szánták a kínaiak, akkor vajon mivel riasztják el őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat szerint ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat...","id":"20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212deed-59e6-437b-90aa-0728f8c4bc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 02. 13:33","title":"Kiszámolták, hogyan hat a klímaváltozás Budapestre, Miskolcra, Pécsre, Szegedre és Szombathelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pizzázókban és éttermekben is kopogtatnak majd, azt nézik, kap-e a vevő nyugtát, be van-e jelentve az alkalmazott.","shortLead":"Pizzázókban és éttermekben is kopogtatnak majd, azt nézik, kap-e a vevő nyugtát, be van-e jelentve az alkalmazott.","id":"20190702_Megszalljak_a_strandokat_az_adoellenorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678c6e20-b81a-453c-be1f-b1580e927ed5","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Megszalljak_a_strandokat_az_adoellenorok","timestamp":"2019. július. 02. 07:28","title":"Megszállják a strandokat az adóellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]