[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gumilövedékes fegyvert vett elő valaki, de nem lőtt. Több rendőr is a helyszínre vonult. ","shortLead":"Egy gumilövedékes fegyvert vett elő valaki, de nem lőtt. Több rendőr is a helyszínre vonult. ","id":"20190517_tomo_utca_rendorauto_munkasok_fegyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880109c8-387a-4486-b12f-46d99fe025ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_tomo_utca_rendorauto_munkasok_fegyver","timestamp":"2019. május. 17. 21:50","title":"Balhé volt a munkások közt a VIII. kerületben, valaki fegyvert rántott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely az aggasztó adatok fényében első ízben fogalmazott meg irányelveket az időskori elbutulás kockázatának csökkentésére vonatkozóan.","shortLead":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett...","id":"20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092df9e-8eac-4ffc-a1e0-d728e424d2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","timestamp":"2019. május. 19. 09:03","title":"WHO: nagy a baj, 30 éven belül 3x annyi embernél lép fel az időskori elbutulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","shortLead":"Egyúttal három sajtó-helyreigazítást is küldött.","id":"20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6ecc85-a785-44e5-ac5b-f938e4d182fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Visszaszolt_a_Fidesznek_Czegledy_Csaba","timestamp":"2019. május. 19. 08:48","title":"Visszaszólt a Fidesznek Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna nélkül is elment a filmfesztiválra, egy hajóról jelentkezett be az Instagramon.","shortLead":"Andy Vajna nélkül is elment a filmfesztiválra, egy hajóról jelentkezett be az Instagramon.","id":"20190518_Vajna_Timeanak_Cannes_mar_soha_nem_lesz_ugyanaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6a3eaa-eb3e-485d-9671-e70aa1db428b","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Vajna_Timeanak_Cannes_mar_soha_nem_lesz_ugyanaz","timestamp":"2019. május. 18. 07:45","title":"Vajna Tímeának Cannes már soha nem lesz ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már egy nappal korábban, május 25-én szavazhatnak a külképviseleteken.","shortLead":"Már egy nappal korábban, május 25-én szavazhatnak a külképviseleteken.","id":"20190518_Az_EPvalasztas_tulajdonkeppen_az_amerikai_kontinensen_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14038f92-3410-4828-b60c-334de5aa1d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Az_EPvalasztas_tulajdonkeppen_az_amerikai_kontinensen_indul","timestamp":"2019. május. 18. 11:34","title":"Az EP-választás tulajdonképpen az amerikai kontinensen indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ad8114-caa1-4e9f-9975-ce3a3f92a8fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetők a klímaváltozásra és a kihalásra hívták fel ezzel a figyelmet.","shortLead":"A tüntetők a klímaváltozásra és a kihalásra hívták fel ezzel a figyelmet.","id":"20190517_Tobb_szaz_demonstralo_esett_a_foldre_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8ad8114-caa1-4e9f-9975-ce3a3f92a8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6421551-42a8-408b-a2a6-6ef89db756cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Tobb_szaz_demonstralo_esett_a_foldre_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. május. 17. 18:59","title":"Több száz demonstráló esett a földre a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lilly Allen homofóbellenes himnuszát ajánlja Kövér Lászlónak a Párbeszéd politikusa.","shortLead":"Lilly Allen homofóbellenes himnuszát ajánlja Kövér Lászlónak a Párbeszéd politikusa.","id":"20190517_karacsony_gergely_kover_laszlo_melegek_homoszexualisok_homofobiaellenes_vilagnap_orokbefogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2b7471-36b2-4721-91de-77382c1fb5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_karacsony_gergely_kover_laszlo_melegek_homoszexualisok_homofobiaellenes_vilagnap_orokbefogadas","timestamp":"2019. május. 17. 17:28","title":"Karácsony zenét küldött Kövérnek: Fuck you","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869ebefd-fff2-42fd-b38b-92cde2f2b99f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 kínai űrszonda mérései a Hold köpenyéből származó anyag jelenlétét jelezték a Nature című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint.","shortLead":"A Csang'o-4 kínai űrszonda mérései a Hold köpenyéből származó anyag jelenlétét jelezték a Nature című tudományos...","id":"20190519_hold_tavoli_oldala_kopenyanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869ebefd-fff2-42fd-b38b-92cde2f2b99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555d4cd2-cc4d-4a20-a9b1-5769738c1c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_hold_tavoli_oldala_kopenyanyag","timestamp":"2019. május. 19. 11:03","title":"Érdekes bizonyítékot találtak a Hold túloldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]