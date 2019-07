Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","shortLead":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","id":"20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a41645-2750-4465-ba3a-1bcdf0c2dd1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","timestamp":"2019. július. 04. 05:35","title":"Milliárdos segélyt nyújtana a Boeing a hibás gépei miatt meghaltak családjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez elkerülhetetlen – mondta a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője.","shortLead":"Ez elkerülhetetlen – mondta a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője.","id":"20190703_Megvizsgalnak_a_Viking_ukran_kapitanyanak_alkalmassagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae41341-594b-4ad5-b99f-91212c3b297e","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Megvizsgalnak_a_Viking_ukran_kapitanyanak_alkalmassagat","timestamp":"2019. július. 03. 08:38","title":"Megvizsgálnák a Viking ukrán kapitányának alkalmasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több részlet derül ki a Microsoft különleges Surface eszközéről. Egy neves elemző úgy gondolja, hogy az Apple-nek is csinálnia kell valami hasonlót, igaz, előbb egy másik újdonságot kell(ene) villantania.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Microsoft különleges Surface eszközéről. Egy neves elemző úgy gondolja, hogy az Apple-nek...","id":"20190703_ihs_markit_elemzes_apple_microsoft_surface_rivalis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3f22b4-f926-40a7-bd13-3f043c77202b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_ihs_markit_elemzes_apple_microsoft_surface_rivalis","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Ezt jósolják az elemzők: nem hagyhatja válasz nélkül az Apple a Microsoft Surface-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Toroczkai László szerint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat vezetője is támogatja. ","shortLead":"Toroczkai László szerint a helyi roma nemzetiségi önkormányzat vezetője is támogatja. ","id":"20190703_Ha_kell_visszamegy_Toroszentmiklosra_a_Mi_Hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10171c33-50d6-4090-8aa9-3ff462730c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Ha_kell_visszamegy_Toroszentmiklosra_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. július. 03. 15:48","title":"Ha kell, visszamegy Töröszentmiklósra a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz szerint a NAT hazafiasításával megbízott Takaró a nemzeti kultúra megcsonkításán ügyködik. ","shortLead":"A Mazsihisz szerint a NAT hazafiasításával megbízott Takaró a nemzeti kultúra megcsonkításán ügyködik. ","id":"20190703_Mazsihisz_Takaro_Mihaly_a_magyar_kultura_ellensege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2719137-40cb-4574-8a4e-176ae7179763","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Mazsihisz_Takaro_Mihaly_a_magyar_kultura_ellensege","timestamp":"2019. július. 03. 17:39","title":"Mazsihisz: Takaró Mihály a magyar kultúra ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt Deutsch Tamás jelentette be a Twitteren.","shortLead":"Ezt Deutsch Tamás jelentette be a Twitteren.","id":"20190703_A_nepparti_frakcio_Jaroka_Liviat_jelolte_az_EP_egyik_alelnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b64b3da-f04e-4de5-a2a3-b6c1f60ac092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8bb83-3611-4d14-b552-979b70b9d754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_A_nepparti_frakcio_Jaroka_Liviat_jelolte_az_EP_egyik_alelnokenek","timestamp":"2019. július. 03. 05:00","title":"A néppárti frakció Járóka Líviát jelölte az EP egyik alelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKFIH szerint szuper a magyar kutatási-innovációs teljesítmény - az MTA megcsonkítását ellenzők, és így maga az MTA is arról beszélt korábban, ezt a sikeres működést kockáztatja a kormány a kutatóintézeti hálózat leválasztásával.\r

\r

","shortLead":"Az NKFIH szerint szuper a magyar kutatási-innovációs teljesítmény - az MTA megcsonkítását ellenzők, és így maga az MTA...","id":"20190704_A_kormany_altal_is_felugyelt_kutataskoordinalasi_szerv_gyakorlatilag_elismerte_amit_az_MTAtamogatok_regota_mondanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d7d18-7eed-4249-ac86-eb17a6fa9200","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_A_kormany_altal_is_felugyelt_kutataskoordinalasi_szerv_gyakorlatilag_elismerte_amit_az_MTAtamogatok_regota_mondanak","timestamp":"2019. július. 04. 13:47","title":"A kormány által is felügyelt kutatáskoordinálási szerv gyakorlatilag elismerte, amit az MTA-támogatók régóta mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517b3fce-3b2c-46b6-9c7d-07e68c1aa50f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve nem elnöke Pálinkás József a kutatási pénzek elosztása felett diszponáló Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak, és most elmesélte a HVG-ben, hogy keresték meg bizonyos emberek, hogy a \"jó\" pályázatok nyerjenek.\r

\r

","shortLead":"Egy éve nem elnöke Pálinkás József a kutatási pénzek elosztása felett diszponáló Kutatási Fejlesztési és Innovációs...","id":"20190703_A_legkulonbozobb_beosztasu_emberek_jottek__igy_kornyekeztek_meg_Palinkas_Jozsefet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517b3fce-3b2c-46b6-9c7d-07e68c1aa50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d014d2-d4eb-42e9-80df-ffad7cd9e378","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_legkulonbozobb_beosztasu_emberek_jottek__igy_kornyekeztek_meg_Palinkas_Jozsefet","timestamp":"2019. július. 03. 12:58","title":"\"A legkülönbözőbb beosztású emberek jöttek\" – így környékezték meg Pálinkás Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]