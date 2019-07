Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42b9a559-09e4-47b6-9ea6-7b49c810db69","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik tagját, kétmillió dollárt fizetett neki, hogy cserébe a brazíliai nagyváros szavazatokat kapjon a 2016-os nyári olimpiai játékok megrendezéséhez – ismerte be csütörtökön Rio de Janeiro brazil szövetségi tagállam volt kormányzója.","shortLead":"Megvesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik tagját, kétmillió dollárt fizetett neki, hogy cserébe...","id":"20190705_rioi_olimpia_szavazatvasarlas_korrupcio_birosag_beismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42b9a559-09e4-47b6-9ea6-7b49c810db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321152f5-f38d-461e-800b-e9cb6a034ba3","keywords":null,"link":"/sport/20190705_rioi_olimpia_szavazatvasarlas_korrupcio_birosag_beismeres","timestamp":"2019. július. 05. 05:51","title":"Beismerték: szavazatokat vásároltak a riói olimpiai pályázat számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1a54b2-74dc-43c6-9590-17c881984c9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a tisztán elektromos hajtásláncú újdonsággal akár 17 köbméternyi szállítmány is néma csendben elvihető A-ból B-be.","shortLead":"Ezzel a tisztán elektromos hajtásláncú újdonsággal akár 17 köbméternyi szállítmány is néma csendben elvihető A-ból B-be.","id":"20190705_egy_villanyauto_amivel_akar_egy_komplett_koltoztetes_megoldhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1a54b2-74dc-43c6-9590-17c881984c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca3cf9a-d5f5-4a8d-89c5-bf677fd179a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_egy_villanyauto_amivel_akar_egy_komplett_koltoztetes_megoldhato","timestamp":"2019. július. 05. 11:21","title":"Egy villanyautó, amivel akár egy komplett költöztetés megoldható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","id":"20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c8528-45a4-4870-bdbe-3e9b17944585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","timestamp":"2019. július. 05. 06:41","title":"Percenként 24 kilométernyi hatótáv tölthető az új Teslákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több forrásból származó információink szerint a kerületi polgármestereket jelenti be Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, Ferencvárosban meglepetés jöhet. ","shortLead":"Több forrásból származó információink szerint a kerületi polgármestereket jelenti be Karácsony Gergely...","id":"20190704_Tartogat_izgalmakat_Karacsony_Gergely_penteki_nagy_bejelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e764509b-4136-403e-af3e-0ddeac5e5886","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Tartogat_izgalmakat_Karacsony_Gergely_penteki_nagy_bejelentese","timestamp":"2019. július. 04. 20:40","title":"Tartogat izgalmakat Karácsony Gergely pénteki nagy bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9a1403-5cbb-41a9-9d47-f89c89b441a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fellépni sem engedték, pedig ez lett volna 200 állomásos világkörüli turnéjának utolsó állomása. ","shortLead":"Fellépni sem engedték, pedig ez lett volna 200 állomásos világkörüli turnéjának utolsó állomása. ","id":"20190704_Kitoloncoltak_Iranbol_Joss_Stone_enekesnot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a1403-5cbb-41a9-9d47-f89c89b441a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31d16df-b64a-4ef4-866d-a92bffc08992","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Kitoloncoltak_Iranbol_Joss_Stone_enekesnot","timestamp":"2019. július. 04. 19:03","title":"Kitoloncolták Iránból Joss Stone énekesnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanakkor Járóka gratulált a DK politikusának a megválasztásához.","shortLead":"Ugyanakkor Járóka gratulált a DK politikusának a megválasztásához.","id":"20190704_Dobrev_Klara_nem_szavazta_meg_Jaroka_Livia_EPalelnokseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676d55b9-1b17-4bbf-a711-d2f1dad6828f","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Dobrev_Klara_nem_szavazta_meg_Jaroka_Livia_EPalelnokseget","timestamp":"2019. július. 04. 13:25","title":"Dobrev Klára nem szavazta meg Járóka Lívia EP-alelnökségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is tüntették.\r

\r

","shortLead":"A Dunán elsüllyedt Hableány mentési és kiemelési munkálataiban részt vevő 24 ipari és mentőbúvárt emellett ki is...","id":"20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b3665be-fdbb-4050-b1c7-d26cc41efe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05ab158-22f4-4653-9fdf-794a968d9949","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Olyan_kiemelkedot_nyujtott_a_Hableanybuvarmentocsapat_hogy_atirjak_a_buvarkodas_szabalyait","timestamp":"2019. július. 05. 18:26","title":"Olyan kiemelkedőt nyújtott a Hableány-búvár-mentőcsapat, hogy átírják a búvárkodás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy karikatúrát posztolt, csak a valóságot nem vette figyelembe. ","id":"20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8feba6-c3e6-4692-9dcd-5bc5ccaed274","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_A_magyar_kormanyszovivon_kuncog_a_Twitter","timestamp":"2019. július. 05. 17:15","title":"A magyar kormányszóvivőn kuncog a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]