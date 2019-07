Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MMM szerint természetes, hogy konfliktusok alakulnak ki egy jobb- és baloldaliak közös fórumaként működő mozgalomban.","shortLead":"Az MMM szerint természetes, hogy konfliktusok alakulnak ki egy jobb- és baloldaliak közös fórumaként működő mozgalomban.","id":"20190704_Megvannak_a_Hadhazyek_helyere_erkezo_uj_elnoksegi_tagok_MarkiZay_mozgalmaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b782213-6e9c-44bd-aada-e1b88f6ba141","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Megvannak_a_Hadhazyek_helyere_erkezo_uj_elnoksegi_tagok_MarkiZay_mozgalmaban","timestamp":"2019. július. 04. 11:51","title":"Megvannak a Hadházyék helyére érkező új elnökségi tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nincs létszámstop a minisztériumokban, ezért a tavaly őszi nagy kirúgások után most sorban jelennek meg az új álláslehetőségek.","shortLead":"Már nincs létszámstop a minisztériumokban, ezért a tavaly őszi nagy kirúgások után most sorban jelennek meg az új...","id":"20190704_Leepitettek_egy_csomo_embert_a_miniszteriumokbol_most_kevesen_vannak_de_a_regieket_nem_veszik_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb8eb03-0c16-4b41-a054-56ca9b95e012","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Leepitettek_egy_csomo_embert_a_miniszteriumokbol_most_kevesen_vannak_de_a_regieket_nem_veszik_vissza","timestamp":"2019. július. 04. 11:24","title":"Leépítettek egy csomó embert a minisztériumokból, most kevesen vannak, de a régieket nem veszik vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple mobilfizetési szolgáltatásához.","shortLead":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple...","id":"20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd825ab-7d30-47e2-90fd-d41855e99088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","timestamp":"2019. július. 04. 11:03","title":"Mostantól mindenki számára elérhető az Apple Pay Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","shortLead":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","id":"20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634dd582-f691-4794-a30b-25095ca116c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","timestamp":"2019. július. 05. 19:27","title":"168 óra: valószínűleg a Hableány-tragédia utolsó előtti áldozatát találták meg Makádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újsáíró állítólag előre tudott a 2016-os török puccskísérletről, és műsorukban utaltak előzőleg a kísérletre. A Legfelsőbb Bíróság most azt mondja, nem jó tényállásért ítélték el őket.\r

\r

","shortLead":"Három újsáíró állítólag előre tudott a 2016-os török puccskísérletről, és műsorukban utaltak előzőleg a kísérletre...","id":"20190705_Torok_ujsagirokra_kiszabott_eletfogytiglani_iteleteket_helyezett_hatalyon_kivul_a_Legfelsobb_Birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1cbaa4-af81-40a7-8a6a-efb420fa7194","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Torok_ujsagirokra_kiszabott_eletfogytiglani_iteleteket_helyezett_hatalyon_kivul_a_Legfelsobb_Birosag","timestamp":"2019. július. 05. 18:49","title":"Török újságírókra kiszabott életfogytiglani ítéleteket helyezett hatályon kívül a Legfelsőbb Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ eddigi legnagyobb LMBTQ-felméréséből kiderül: a magyarok 40 százaléka kifejezetten ellenzi az azonos neműek törvényes házasságát.","shortLead":"A világ eddigi legnagyobb LMBTQ-felméréséből kiderül: a magyarok 40 százaléka kifejezetten ellenzi az azonos neműek...","id":"20190704_LMBTQ_felmeres_kutatas_homoszexualis_azonos_nemuek_hazassaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d710a-0fe1-414f-88a1-6e5d89acf13a","keywords":null,"link":"/elet/20190704_LMBTQ_felmeres_kutatas_homoszexualis_azonos_nemuek_hazassaga","timestamp":"2019. július. 04. 16:20","title":"Mit tenne az átlag magyar, ha kiderülne, hogy a szomszédja meleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A12. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini búcsúztatta a teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában.","shortLead":"A12. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini búcsúztatta a teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában.","id":"20190704_Fucsovics_ot_jatszmaban_kikapott_Wimbledonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe36c83-eba0-46e9-8128-1f0d5997a501","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Fucsovics_ot_jatszmaban_kikapott_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 04. 22:03","title":"Fucsovics hatalmas csatában kapott ki Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a 21-es főúton, Tar közelében történt. ","shortLead":"A baleset a 21-es főúton, Tar közelében történt. ","id":"20190704_Kisbusz_es_auto_utkozott_tizenket_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e126517f-5b7e-47bc-a7b9-23050a9567c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_Kisbusz_es_auto_utkozott_tizenket_serult","timestamp":"2019. július. 04. 18:01","title":"Kisbusz és autó ütközött: tizenkét sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]