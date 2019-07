Bár a NASA és a Boston Dynamics két robotja sok mindenre alkalmas, bizonyos feladatok továbbra is nehézséget okoznak nekik. Egy új szoftvernek hála a járkálás már nem tartozik ezek közé.

Óriási fejlődésen ment keresztül a robotika az elmúlt években, hiszen több gép is készült, amely nem csak okos, számos feladat elvégezhető vele – nem ritkán olyan ütemben, amire egy ember már ne lenne képes. Ilyen szerkezettel Magyarországon is találkozhatunk.

Csakhogy míg a pakolás, és a számolás remekül megy ezeknek a masináknak, az olyan dolgok, mint a sétálás, továbbra is kihívást okoz nekik. Na, nem azért, mert nem képesek megemelni a lábaikat, az egyenetlen talaj, vagy a földön található akadályok az inkább problémásak. A gép pedig képtelen úgy fordulni, hogy ezeket kikerülje. De már itt is körvonalazódik a megoldás.

Egy floridai kutatóintézet, az Institute for Human and Machine Cognition (IMHC) olyan szoftverrel állt elő, amely képes megtanítani a gépeket úgy járkálni, mintha csak embereket látnánk ügyeskedni. A fejlesztést a Boston Dynamics készítette Atlas, valamint a NASA által gyártott Valkyrie robotokkal demonstrálták, az eredmény pedig döbbenetes: a robotok a törmelékkel borított talajon is remekül közlekednek.

Bár az eredmény kétségkívül óriási, a gépek továbbra sem csak maguktól sétálnak, ugyanis mindvégig összeköttetésben állnak az emberi irányítóval, aki folyamatosan vezetgeti őket. A szerkezet azonban maga tervezi a lépteit, méghozzá önállóan, és annak alapján, amit maga előtt lát.

A fejlesztésnek persze vannak gyengepontjai, a robotok ugyanis lassú léptekre képesek csak, de a mostani eredményeket látva aligha kell már sokat várni, hogy egyedül is végigmasírozzanak egy akadállyal teli úton.

