Megcsinálták a Chrome-bővítményt, amivel a munkahelyén is nézhet filmeket – lebukás nélkül

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, nem blöfföl, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás nélkül is kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból.","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte, nem blöfföl, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a brit...","id":"20190707_Johnson_akar_megegyezes_nelkul_is_kileptetni_NagyBritanniat_az_EUbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5310ba-db51-4ccc-9236-dac35b5d7413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Johnson_akar_megegyezes_nelkul_is_kileptetni_NagyBritanniat_az_EUbol","timestamp":"2019. július. 07. 13:12","title":"Johnson akár megegyezés nélkül is kiléptetni Nagy-Britanniát az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pártokon átívelő, nemzeti klímakonszenzus megalkotását szorgalmazza a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője, Annegret Kramp-Karrenbauer - derül ki abból az interjúból, melyet vasárnap este sugárzott a ZDF német közszolgálati televízió.","shortLead":"Pártokon átívelő, nemzeti klímakonszenzus megalkotását szorgalmazza a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője...","id":"20190707_Nagyot_lepnenek_elore_a_klimaharcban_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897f2b5c-b9ca-488a-a4af-8bc34588fbfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Nagyot_lepnenek_elore_a_klimaharcban_a_nemetek","timestamp":"2019. július. 07. 20:35","title":"Nagyot lépnének előre a klímaharcban a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d38ebef-42ae-43fe-a34c-56d057b73d24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni.","shortLead":"Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni.","id":"20190706_Elkepeszto_uzlet_lesz_a_jovoben_a_legkondicionalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d38ebef-42ae-43fe-a34c-56d057b73d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9398a0e-b440-442d-8032-52fb4edbcb57","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Elkepeszto_uzlet_lesz_a_jovoben_a_legkondicionalas","timestamp":"2019. július. 06. 19:15","title":"Elképesztő üzlet lesz a jövőben a légkondicionálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műholdfelvételek szerint rekordalacsonyra zsugorodott az Antarktika körüli tengeri jég kiterjedése az elmúlt öt évben. A kutatók értetlenül állnak a jelenség előtt, 35 évnyi növekedés lett oda.","shortLead":"Műholdfelvételek szerint rekordalacsonyra zsugorodott az Antarktika körüli tengeri jég kiterjedése az elmúlt öt évben...","id":"20190708_antarktika_koruli_tengeri_jeg_zsugorodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274448ee-d196-49bb-9b2a-30261169d3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_antarktika_koruli_tengeri_jeg_zsugorodott","timestamp":"2019. július. 08. 13:03","title":"A kutatók sem értik, mi történt: nagyon összezsugorodott az Antarktisz körüli jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 44 százalékos, elnöksége óta a legmagasabb - hozta nyilvánosságra legújabb közvélemény-kutatásának eredményét a The Washington Post című lap. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 44 százalékos, elnöksége óta a legmagasabb - hozta nyilvánosságra legújabb...","id":"20190707_Sosem_volt_meg_ennyire_nepszeru_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe374f8-aa1d-4601-88a9-5e29274bcf41","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Sosem_volt_meg_ennyire_nepszeru_Trump","timestamp":"2019. július. 07. 21:36","title":"Sosem volt még ennyire népszerű Trump elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán újságírói túlkapásról.","shortLead":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán...","id":"20190707_euromitosz_kviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60883e79-f1a5-4ca6-b114-a18250fd5432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_euromitosz_kviz","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"A nagy uborka-kvíz: tippelje meg, az EU kukacos, vagy a sajtó túloz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5baca6-92e5-44e6-888a-6eb8cf989666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfős zsűri Gergely Márton cikkét találta a legjobbnak április hónapban. ","shortLead":"A hétfős zsűri Gergely Márton cikkét találta a legjobbnak április hónapban. ","id":"20190707_gergely_marton_minosegi_ujsagirasert_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb5baca6-92e5-44e6-888a-6eb8cf989666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d2e632-a76d-41a5-8dad-836d24bf3111","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_gergely_marton_minosegi_ujsagirasert_dij","timestamp":"2019. július. 07. 21:50","title":"Kollégánk nyerte az áprilisi Minőségi Újságírásért Díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ac2da1-b37d-415d-854d-00bf0e22c6c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rutin feltárásra készültek a régészek, aztán kiderült, hogy utoljára 50 éve találtak ilyen értékes leletet.","shortLead":"Rutin feltárásra készültek a régészek, aztán kiderült, hogy utoljára 50 éve találtak ilyen értékes leletet.","id":"20190708_Viking_temetesi_hajokra_bukkantak_regeszek_Svedorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ac2da1-b37d-415d-854d-00bf0e22c6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5920a9b1-061e-47bd-b04b-7ee33156b2b2","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Viking_temetesi_hajokra_bukkantak_regeszek_Svedorszagban","timestamp":"2019. július. 08. 15:32","title":"Viking temetési hajókra bukkantak régészek Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]