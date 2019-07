Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt embert ítéltek el csalás, befolyással üzérkedés, közokirat-hamisítás, valamint befolyás vásárlása miatt.","shortLead":"Tizenöt embert ítéltek el csalás, befolyással üzérkedés, közokirat-hamisítás, valamint befolyás vásárlása miatt.","id":"20190709_Pinter_Sandorra_es_kitalalt_rokonara_hivatkozva_igertek_csalok_EUtamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200f8b12-ade2-464b-9f7a-dd0b157ed9d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Pinter_Sandorra_es_kitalalt_rokonara_hivatkozva_igertek_csalok_EUtamogatast","timestamp":"2019. július. 09. 09:43","title":"Pintér Sándorra és kitalált rokonára hivatkozva ígértek csalók EU-támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c8652f-39fb-44dd-bb39-22763c9dc1c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik a várakozásoknak megfelelően az Új Demokrácia nyeri a vasárnapi, előrehozott választásokat Görögországban.","shortLead":"Úgy tűnik a várakozásoknak megfelelően az Új Demokrácia nyeri a vasárnapi, előrehozott választásokat Görögországban.","id":"20190707_Gorogorszag_valasztas_elorehozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c8652f-39fb-44dd-bb39-22763c9dc1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5118b486-b750-4c7f-8fb5-0857dca6274a","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Gorogorszag_valasztas_elorehozott","timestamp":"2019. július. 07. 18:57","title":"Győznek a konzervatívok Görögországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem új Windows-verziót készített, egész másról szól a Microsoft különös akciója, amelybe akkor kezdtek bele, mielőtt a Netflix egyik népszerű sorozatának új évada adásba került.","shortLead":"Nem új Windows-verziót készített, egész másról szól a Microsoft különös akciója, amelybe akkor kezdtek bele, mielőtt...","id":"20190708_microsoft_stranger_things_3_evad_windows_1_0","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60730973-f007-4d5f-9097-914977c56f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_microsoft_stranger_things_3_evad_windows_1_0","timestamp":"2019. július. 08. 19:33","title":"Meglepte egy aprósággal a Microsoft a Stranger Things rajongóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be a második kínai-japán háborúban 1939-ben, Kína északi részén.","shortLead":"Először került napvilágra japán írásos dokumentum arról, hogy az ázsiai szigetország hadserege vegyi fegyvert vetett be...","id":"20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d87db6-5187-4633-9dff-9619fc2765de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9f7545-0f9d-4d74-8496-3bed53bc6a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_merges_gaz_vegyi_fegyver_japan_1939","timestamp":"2019. július. 08. 17:03","title":"Dokumentum igazolja, hogy Japán vegyi fegyvert vetett be Kínában 1939-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","id":"20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36883eb8-d42b-4bb5-a959-ea9c6bf63c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. július. 09. 05:04","title":"Újabb 44 embert mentett ki a Sea-Eye hajója a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e60f99-1dfb-4c49-bb55-c16ea35862ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A luxusautóból pickupot készítettek a szorgos kezek, ráadásul alig néhány nap leforgása alatt. ","shortLead":"A luxusautóból pickupot készítettek a szorgos kezek, ráadásul alig néhány nap leforgása alatt. ","id":"20190709_a_nap_fotoi_igazi_melosauto_lett_az_audi_a8bol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e60f99-1dfb-4c49-bb55-c16ea35862ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff83810-dba7-4d51-bc98-68ef56148f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_a_nap_fotoi_igazi_melosauto_lett_az_audi_a8bol","timestamp":"2019. július. 09. 11:21","title":"A nap fotói: igazi melósautó lett az Audi A8-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","shortLead":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","id":"20190707_NotreDame_olompor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8c92-7d4c-434e-ac23-55c0e30f2160","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_NotreDame_olompor","timestamp":"2019. július. 07. 16:57","title":"Még mindig mérgező a levegő a Notre-Dame körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton Sound. Az elektronikus zene idén is rengeteg embert csábított Zamárdiba, ha pedig túllendülünk a közönséget illető kritikákon, még jól is érezhetjük magunkat.","shortLead":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton...","id":"20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28005500-3d61-4ac6-9707-97ed5da21590","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 08. 09:53","title":"\"Készen állsz egy totális megborulásra?\" - ilyen volt a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]