[{"available":true,"c_guid":"41e60f99-1dfb-4c49-bb55-c16ea35862ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A luxusautóból pickupot készítettek a szorgos kezek, ráadásul alig néhány nap leforgása alatt. ","shortLead":"A luxusautóból pickupot készítettek a szorgos kezek, ráadásul alig néhány nap leforgása alatt. ","id":"20190709_a_nap_fotoi_igazi_melosauto_lett_az_audi_a8bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e60f99-1dfb-4c49-bb55-c16ea35862ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff83810-dba7-4d51-bc98-68ef56148f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_a_nap_fotoi_igazi_melosauto_lett_az_audi_a8bol","timestamp":"2019. július. 09. 11:21","title":"A nap fotói: igazi melósautó lett az Audi A8-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aaadab-5423-41b7-9fa7-f8bef005a717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a kis videó most nagyon jól jött. ","shortLead":"Ez a kis videó most nagyon jól jött. ","id":"20190707_szelfi_video_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92aaadab-5423-41b7-9fa7-f8bef005a717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f495cd9d-3307-43ae-a135-39242329187b","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_szelfi_video_tolvaj","timestamp":"2019. július. 07. 19:22","title":"Szelfizés közben két gyalogos véletlen felvette a tolvajokat, akik kizsebelték őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet – derült ki egy tanulmányból.","shortLead":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet –...","id":"20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fb3c8d-260f-4aed-9ab8-57717ef5c010","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","timestamp":"2019. július. 09. 17:33","title":"Kimutatták a tudósok, milyen veszélyt jelent a gyerekekre a zikavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta Trump, Orbán jó munkát végez. Most beszédet mondhat.","shortLead":"Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta...","id":"20190708_Evek_ota_nem_hivtak_most_beszedet_is_mond_Orban_az_amerikai_nagykovetseg_fuggetlenseg_napi_fogadasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90560aa-6307-4f0d-8b69-207bfcd6ab30","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Evek_ota_nem_hivtak_most_beszedet_is_mond_Orban_az_amerikai_nagykovetseg_fuggetlenseg_napi_fogadasan","timestamp":"2019. július. 08. 11:27","title":"Beszédet is mond Orbán az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A munka az érintett részen akkor folytatódhat, amikor a védett madarak fiókái kirepültek.","shortLead":"A munka az érintett részen akkor folytatódhat, amikor a védett madarak fiókái kirepültek.","id":"20190708_Most_egy_hidepitest_allitottak_le_hogy_a_fecskek_nyugodtan_kolthessenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ffb4b-c3df-43c6-87c3-fb0af9729c08","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Most_egy_hidepitest_allitottak_le_hogy_a_fecskek_nyugodtan_kolthessenek","timestamp":"2019. július. 08. 13:39","title":"Most egy hídépítést állítottak le, hogy a fecskék nyugodtan költhessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megtaláltuk annak a műsorvezetőnek a köztévés szerződését, aki a homoszexualitás gyógyításáról értekezett műsorában. ","shortLead":"Megtaláltuk annak a műsorvezetőnek a köztévés szerződését, aki a homoszexualitás gyógyításáról értekezett műsorában...","id":"20190709_trombitas_kristof_mtva_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b54c91-cf77-47f9-8373-41be04cab411","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_trombitas_kristof_mtva_fizetes","timestamp":"2019. július. 09. 13:41","title":"Ennyi pénzért beszélgetett a homoszexualitás gyógyításáról a köztévén Trombitás Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","shortLead":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","id":"20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1332d-4676-466c-852b-268fa35b8bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","timestamp":"2019. július. 08. 21:40","title":"Megegyezett Orbán és Tarlós: egyeztetnek az egységes fővárosi parkolásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]