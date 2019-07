Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idénymunka is csábítja a kereskedelmi, áruházi dolgozókat, így a munkaadók sokszor törvénytelen eszközökhöz nyúlnak, hogy a kevés munkaerővel meg tudják oldani a munkaszervezést.","shortLead":"Az idénymunka is csábítja a kereskedelmi, áruházi dolgozókat, így a munkaadók sokszor törvénytelen eszközökhöz nyúlnak...","id":"20190710_Rabszolgamunkat_okoz_a_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5efe34d-ab77-485b-992d-6eb93d03e11a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Rabszolgamunkat_okoz_a_munkaerohiany","timestamp":"2019. július. 10. 06:12","title":"Rabszolgamunkát okoz a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0193a7c-f7f0-415a-b418-2800cfb26123","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokunk számára szinte kötelező az „élvezet”.","shortLead":"Sokunk számára szinte kötelező az „élvezet”.","id":"20190709_6_ok_amiert_szinleljuk_az_orgazmust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0193a7c-f7f0-415a-b418-2800cfb26123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57968119-be87-4463-9880-c937c2547f90","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190709_6_ok_amiert_szinleljuk_az_orgazmust","timestamp":"2019. július. 09. 08:10","title":"6 ok, amiért színleljük az orgazmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pohárhoz rögzített fém szívószál megölt egy asszonyt Nagy-Britanniában.\r

\r

","shortLead":"A pohárhoz rögzített fém szívószál megölt egy asszonyt Nagy-Britanniában.\r

\r

","id":"20190710_Kornyezetbarat_szivoszal_okozott_tragediat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb709e9-9c77-4b84-9482-346c8a5326ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Kornyezetbarat_szivoszal_okozott_tragediat","timestamp":"2019. július. 10. 06:08","title":"Környezetbarát szívószál okozott tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","shortLead":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","id":"20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf06377-4bd9-4bbf-ad50-d87edd2a8b7d","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","timestamp":"2019. július. 09. 19:14","title":"Ejthetik a Kevin Spacey elleni vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain nem zárkózik el Neymar eladásától, jelentette ki Leonardo Araújo, a labdarúgóklub sportigazgatója.","shortLead":"A Paris Saint-Germain nem zárkózik el Neymar eladásától, jelentette ki Leonardo Araújo, a labdarúgóklub sportigazgatója.","id":"20190709_neymar_psg_foci_eladas_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb885d-ca89-4138-a27b-9176b01fc5e4","keywords":null,"link":"/sport/20190709_neymar_psg_foci_eladas_atigazolas","timestamp":"2019. július. 09. 13:55","title":"A PSG szabadulna Neymartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094328bd-d9ae-44cf-b206-71ec8b389453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ross Perot 89 évesen, leukémia miatt halt meg. ","shortLead":"Ross Perot 89 évesen, leukémia miatt halt meg. ","id":"20190709_Leukemiaban_halt_meg_Ross_Perot_volt_amerikai_elnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094328bd-d9ae-44cf-b206-71ec8b389453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfa5cd6-e016-4411-be1c-a58e353cc0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Leukemiaban_halt_meg_Ross_Perot_volt_amerikai_elnokjelolt","timestamp":"2019. július. 09. 18:46","title":"Meghalt Ross Perot, az egyik legsikeresebb független amerikai elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhelyek háromnegyedében, 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene – írja a 24.hu a megyei rendőrkapitányságoktól közérdekű adatigénylés útján kapott dokumentumokra hivatkozva. ","shortLead":"A megyeszékhelyek háromnegyedében, 14 városban kevesebb járőr, járőrvezető és járőrparancsnok dolgozik, mint kellene –...","id":"20190710_tizennegy_megyeszekhelyen_nincs_eleg_rendorjaror","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b53d51-03e3-4082-b58b-2e85076e1a96","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_tizennegy_megyeszekhelyen_nincs_eleg_rendorjaror","timestamp":"2019. július. 10. 07:54","title":"Tizennégy megyeszékhelyen nincs elég rendőrjárőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58230e-09f6-4292-9090-2bab5cf439c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismeri, hogy mégsem teljesen a Max Planck Intézet mintájára hajtották végre az átalakítást, és arról ír, hogy egyelőre nem fognak változni a kutatási területek, de a levelében ott van az is, hogy erről majd az új kutatóhálózat fog igazából dönteni. ","shortLead":"Elismeri, hogy mégsem teljesen a Max Planck Intézet mintájára hajtották végre az átalakítást, és arról ír...","id":"20190709_palkovics_valasz_nemet_kutatoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b58230e-09f6-4292-9090-2bab5cf439c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a240b642-43c2-4a04-b378-89669e01983e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_palkovics_valasz_nemet_kutatoknak","timestamp":"2019. július. 09. 17:05","title":"Palkovics levélben próbálja védeni az MTA megcsonkítását az aggódó német kutatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]