[{"available":true,"c_guid":"4bb8ccc3-859a-442a-9893-c2ba149006f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen buliztak Zamárdiban. ","shortLead":"Rengetegen buliztak Zamárdiban. ","id":"20190708_Latogatocsucs_Balaton_Sound","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb8ccc3-859a-442a-9893-c2ba149006f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c74d90c-1cf5-46b5-a4f7-4b4109d82b93","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Latogatocsucs_Balaton_Sound","timestamp":"2019. július. 08. 16:47","title":"Látogatócsúcsot döntött a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85652dac-9d75-4530-a978-26182fbbf405","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube nemrég elkezdte levadászni azokat a videókat, amelyben a hackelést \"népszerűsítik\", ezzel viszont a kiberbiztonsági oktatóvideóknak is sikerült alávágni.","shortLead":"A YouTube nemrég elkezdte levadászni azokat a videókat, amelyben a hackelést \"népszerűsítik\", ezzel viszont...","id":"20190709_youtube_kozossegi_iranyelvek_felhasznalasi_feltetel_kody_kinzie_null_byte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85652dac-9d75-4530-a978-26182fbbf405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2062d0d-ad54-42f0-b0e9-1daf1c7f9ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_youtube_kozossegi_iranyelvek_felhasznalasi_feltetel_kody_kinzie_null_byte","timestamp":"2019. július. 09. 10:33","title":"Frissítette felhasználási feltételeit a YouTube, de visszafelé sült el a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És a határértéknél 100 000-szer nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.



","shortLead":"És a határértéknél 100 000-szer nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.



","id":"20190710_1989_ota_szivarog_a_norveg_vizeknel_elsullyedt_atomtengeralattjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e930a339-7dd9-4434-bb2c-b205b3522d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_1989_ota_szivarog_a_norveg_vizeknel_elsullyedt_atomtengeralattjaro","timestamp":"2019. július. 10. 05:13","title":"1989 óta szivárog a norvég vizeknél elsüllyedt atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki egy friss tanulmányból. A populisták ráadásul megtanulták, hogyan tudnak hatalmon maradni: elmossák a valódi és hamis hírek közötti határvonalat. Az sem baj, ha a vezér korrupt, csak karizmatikus legyen.","shortLead":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki...","id":"20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8092f0c6-77c2-475f-8cf1-6a5486a7d6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2019. július. 10. 11:30","title":"A kommunizmusba vágynak a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kibertámadás eredményeként több százmillió vendég adatait lopták el a világ legnagyobb szálladoláncaként ismert Marriottól, a brit adatvédelmi hatóság most órási összegre bírságolta őket.","shortLead":"Egy kibertámadás eredményeként több százmillió vendég adatait lopták el a világ legnagyobb szálladoláncaként ismert...","id":"20190709_marriott_hotelek_hacker_adatlopas_hackertamadas_gdpr_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23504fe1-4f2a-4fd5-80ed-e7f488ffb63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_marriott_hotelek_hacker_adatlopas_hackertamadas_gdpr_adatszivargas","timestamp":"2019. július. 09. 17:05","title":"36 milliárd forintos bírságot kapott a világ legnagyobb szállodalánca, mert adatokat loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem új Windows-verziót készített, egész másról szól a Microsoft különös akciója, amelybe akkor kezdtek bele, mielőtt a Netflix egyik népszerű sorozatának új évada adásba került.","shortLead":"Nem új Windows-verziót készített, egész másról szól a Microsoft különös akciója, amelybe akkor kezdtek bele, mielőtt...","id":"20190708_microsoft_stranger_things_3_evad_windows_1_0","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60cf7b2b-4e26-47d6-801f-68df786bdf46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60730973-f007-4d5f-9097-914977c56f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_microsoft_stranger_things_3_evad_windows_1_0","timestamp":"2019. július. 08. 19:33","title":"Meglepte egy aprósággal a Microsoft a Stranger Things rajongóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pohárhoz rögzített fém szívószál megölt egy asszonyt Nagy-Britanniában.","shortLead":"A pohárhoz rögzített fém szívószál megölt egy asszonyt Nagy-Britanniában.","id":"20190710_Kornyezetbarat_szivoszal_okozott_tragediat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb709e9-9c77-4b84-9482-346c8a5326ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Kornyezetbarat_szivoszal_okozott_tragediat","timestamp":"2019. július. 10. 06:08","title":"Környezetbarát szívószál okozott tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]