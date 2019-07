Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4b4a9f2-5461-4c73-b128-52dbc56c40be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Updates for Samsung az Android egyik legnagyobb gyengeségét kihasználva igyekezett sokakat megtéveszteni. Frissítéseket egyáltalán nem tett lehetővé, a pénzt viszont vitte, ha valaki bedőlt neki.","shortLead":"Az Updates for Samsung az Android egyik legnagyobb gyengeségét kihasználva igyekezett sokakat megtéveszteni...","id":"20190709_google_play_store_updates_for_samsung_androidos_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b4a9f2-5461-4c73-b128-52dbc56c40be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105386ba-d456-4aca-96c3-84faab5fab87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_google_play_store_updates_for_samsung_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. július. 09. 08:33","title":"Lekerült a Play Store-ból az alkalmazás, ami a samsungosok pénzére hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84383b25-6155-4cfa-8a56-0dae4119ee14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ambiciózus, de kissé őrült tervet eszelt ki Abdulla Alshehi üzletember, hogy hazáját tiszta ivóvízhez juttassa: egy hatalmas jéghegyet vinne az Egyesült Arab Emírségekbe az Antarktiszról.","shortLead":"Ambiciózus, de kissé őrült tervet eszelt ki Abdulla Alshehi üzletember, hogy hazáját tiszta ivóvízhez juttassa...","id":"20190708_antarktisz_egyesult_arab_emirsegek_jeghegy_vontatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84383b25-6155-4cfa-8a56-0dae4119ee14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e07024-c431-4029-b91b-ce13e029407c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_antarktisz_egyesult_arab_emirsegek_jeghegy_vontatas","timestamp":"2019. július. 08. 15:33","title":"Az Antarktiszról vontatna az Emírségekbe egy hatalmas jéghegyet egy gazdag üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f24440-35d7-43b3-b885-0c390371d199","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madárnak a borzalmas szagon kívül más baja nem volt. ","shortLead":"A madárnak a borzalmas szagon kívül más baja nem volt. ","id":"20190708_Azt_hittek_egzotikus_madarat_fogtak_de_csak_egy_currybe_esett_siraly_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09f24440-35d7-43b3-b885-0c390371d199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e8f54-9651-46aa-9ad1-db3dddfeb427","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Azt_hittek_egzotikus_madarat_fogtak_de_csak_egy_currybe_esett_siraly_volt","timestamp":"2019. július. 08. 10:06","title":"Azt hitték, egzotikus madarat fogtak, de csak egy currybe esett sirály volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbb0752-658d-4021-aecc-f7234eec762d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Te vagy a végzetem\" - írta a közös fotóhoz Orbán. ","shortLead":"\"Te vagy a végzetem\" - írta a közös fotóhoz Orbán. ","id":"20190709_Foto_Orbannak_enekelt_Paul_Anka_az_amerikai_nagykovetseg_fogadasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bbb0752-658d-4021-aecc-f7234eec762d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e372133f-d15a-4eab-8ba6-0f1a71d7c22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Foto_Orbannak_enekelt_Paul_Anka_az_amerikai_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2019. július. 09. 20:51","title":"Fotó: Orbánnak énekelt Paul Anka az amerikai nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","shortLead":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","id":"20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9d647-d9cf-4593-9e68-039af7f7578e","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","timestamp":"2019. július. 08. 09:46","title":"Észak-Koreába disszidált a volt dél-koreai külügyminiszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648d9fcc-c1ee-496f-af98-e78ef433cbdb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brigetiói kaszárnyák maradványait már korábban megtalálták, most a tábor kapuját és falait is. ","shortLead":"A brigetiói kaszárnyák maradványait már korábban megtalálták, most a tábor kapuját és falait is. ","id":"20190709_Megtalaltak_az_egykori_legiotabor_kapujat_Komaromban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=648d9fcc-c1ee-496f-af98-e78ef433cbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b83520-3e8e-47bb-9e77-8125d8fda3dd","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Megtalaltak_az_egykori_legiotabor_kapujat_Komaromban","timestamp":"2019. július. 09. 14:39","title":"Megtalálták az egykori légiótábor kapuját Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c53cfb-00cb-4553-ae6a-1d86201aa0c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a néhány tízezer forintos telefonok számára készített processzort a Qualcomm: bemutatkozott a Snapdragon 215.","shortLead":"Ismét a néhány tízezer forintos telefonok számára készített processzort a Qualcomm: bemutatkozott a Snapdragon 215.","id":"20190709_okostelefon_processzor_qualcomm_snapdragon_215","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c53cfb-00cb-4553-ae6a-1d86201aa0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49325a53-2259-4369-9a9c-0870f3df815a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_okostelefon_processzor_qualcomm_snapdragon_215","timestamp":"2019. július. 09. 18:03","title":"Itt a Qualcomm új processzora, menő funkciók jöhetnek az olcsó telefonokba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","shortLead":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","id":"20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec469dd-8dec-40cc-b06c-e463a12111f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","timestamp":"2019. július. 08. 14:03","title":"Szijjártó Péter egykori csapattársa került a Budapest Honvéd élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]