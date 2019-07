Aki szívesen néz állatos videókat a neten, az jó eséllyel belefutott már Hógolyóba, vagy ha az eredeti angol neve alapján ismerősebb: Snowballba. A sárgabóbitás kakadu azzal lett híres, hogy képes a különféle zenékre táncolni. Kiderült azonban, hogy a madár ezzel a képességével nemcsak a szórakozni vágyókat, de a tudósokat is ámulatba ejtette.

A "valódi" táncolás képességével – vagyis azzal, hogy egy adott zenei ütemre spontán elkezdjünk mozogni – minden ember rendelkezik, az állatvilág képviselői közül azonban csak meglepően kevesen bírnak ezzel a tulajdonsággal. A szakemberek 2013-ban egy Ronan nevű oroszlánfókánál tapasztalták, hogy képes a zenére mozogni – egész pontosan a Backstreet Boys egyik dalára kezdte el ütemesen rázni a fejét.

Csakhogy Ronan és Hógolyó között van egy fontos különbség: előbbinek betanították a mozgást, míg a madár valóban spontán végzi a mozdulatokat. Egész pontosan saját magának "fejlesztette" ki a "koreográfiát". A mozgáskultúrája pedig egészen változatos.

Irena Schulz – aki nemcsak a madár gazdája, de a Current Biology című tudományos szaklapban megjelent tanulmány társszerzője is – és a többi tudós visszanézte a madárról készült korábbi felvételeket, és azt találták, hogy az első időkben még azzal küzdött az állat, hogy megtalálja a saját mozdulatait. Ám minél több különböző zenét hallott, annál kreatívabb lett.

A madár 2008-ban (ekkor 12 éves volt) már 14 egyedi mozdulatra volt képes, és két kombinációt is azonosítottak. A kutatók úgy találták, hogy amikor két zeneszámot – a Queen Another One Bites the Dust és Cyndi Lauper Girls Just Want to Have Fun – játszottak le a madárnak (mindkettőt háromszor, összesen 23 percen át), a kakadu egyetlen egyszer sem mutatta be ugyanazt a "koreográfiát". Mindezt úgy, hogy egyetlen embert sem látott közben, vagyis nem arról van szó, hogy a madár leutánozta volna egy ember mozgását.

Hógolyó képessége alapján a szakemberek arra következtetnek, hogy a kakaduk képesek részt venni a kreatív társadalmi viselkedésben, és olyan kölcsönhatásba lépnek az emberrel, ami túlmutat az alapvető szükségleteken.

Az állatvilágban hasonló viselkedést általában akkor láthatunk, ha ehhez valamilyen érdek is fűzi az egyedet – legyen az az élelemszerzés vagy a párosodás. Hógolyó esetében azonban nem volt ilyen indikátor, ami alapján úgy gondolják, a madárnak jóval feljettebb a szociális érzéke, mint eddig gondoltuk.

