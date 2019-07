Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2792f4e4-2d29-4892-94f5-fc180fb6dc37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be a keleti nyitás? Mekkora esélye van a munkaerőpiacon annak, aki felsőfokú-, és mennyi annak, aki szinte semmilyen végzettséggel nem rendelkezik? Immár 25. alkalommal jelent meg a KSH éves összefoglalója az országról. Szinte minden kiderül belőle - mutatunk néhány példát.","shortLead":"Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be...","id":"20190711_Osszeszedtuk_igy_eltunk_2018ban_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2792f4e4-2d29-4892-94f5-fc180fb6dc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d0df8-8140-4c2e-8567-36900c439aa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Osszeszedtuk_igy_eltunk_2018ban_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Így éltünk 2018-ban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt az összes szer támogatását nullára fogják csökkenteni. ","shortLead":"Két év alatt az összes szer támogatását nullára fogják csökkenteni. ","id":"20190710_Megvonjak_az_allami_tamogatast_a_homeopatias_szerektol_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c010ead-c7be-4538-afbb-cd842b79c6c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Megvonjak_az_allami_tamogatast_a_homeopatias_szerektol_Franciaorszagban","timestamp":"2019. július. 10. 18:51","title":"Megvonják az állami támogatást a homeopátiás szerektől Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc...","id":"20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec8451f-a289-42a1-84bd-5b5ba01df3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","timestamp":"2019. július. 11. 05:45","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Ferihegyről Egyiptomba induló gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","shortLead":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","id":"20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c05788-bcdf-45d8-b0ce-b69fccbca204","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","timestamp":"2019. július. 10. 15:05","title":"Sikló kúszott be egy szegedi társasházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb90bbd-97ef-4bcd-848b-d01f63a93602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új kísérleti szolárcellák révén közel kétszeresére nőhet a környezettudatos japán autó villany-hatótávja. ","shortLead":"Az új kísérleti szolárcellák révén közel kétszeresére nőhet a környezettudatos japán autó villany-hatótávja. ","id":"20190710_szuperhatekony_napelemet_kapott_a_toyota_prius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb90bbd-97ef-4bcd-848b-d01f63a93602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f909139f-06fd-49ea-b4e9-a67f3c7f6894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_szuperhatekony_napelemet_kapott_a_toyota_prius","timestamp":"2019. július. 10. 08:21","title":"Szuperhatékony új napelemet kapott a Toyota Prius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","shortLead":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","id":"20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39fcda-1a11-4d9b-830f-228cec52f09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","timestamp":"2019. július. 11. 13:41","title":"Érintős kártyát nyúlt le, vásárolgatni kezdett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan még nem erősítették meg, de az Index szerint mégis szinte biztosra vehető, hogy Mészáros Lőrinc és a MET Holding a jövőben közösen birtokolja és működteti a Tigáz Zrt-t. ","shortLead":"Hivatalosan még nem erősítették meg, de az Index szerint mégis szinte biztosra vehető, hogy Mészáros Lőrinc és a MET...","id":"20190709_Index_Meszarose_lehet_Magyarorszag_legnagyobb_gazelosztoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2231896-3132-4bea-a2f0-e5bd69cd3d95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Index_Meszarose_lehet_Magyarorszag_legnagyobb_gazelosztoja","timestamp":"2019. július. 09. 21:05","title":"Index: Részben Mészároséké lehet Magyarország legnagyobb gázelosztója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9c8adb-efb8-42b4-8e72-5e9918bb75b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Aurus Senat az árát tekintve már egész biztosan a legnemesebb európai luxusautókkal rivalizál.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Aurus Senat az árát tekintve már egész biztosan a legnemesebb európai luxusautókkal rivalizál.","id":"20190710_80_millio_forinton_nyit_putyin_orosz_hibrid_luxusautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c8adb-efb8-42b4-8e72-5e9918bb75b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1188a2ce-80d3-4f75-a8f9-75a6917771e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_80_millio_forinton_nyit_putyin_orosz_hibrid_luxusautoja","timestamp":"2019. július. 10. 06:41","title":"80 millió forinton nyit Putyin orosz hibrid luxusautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]