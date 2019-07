Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","shortLead":"A brit külügyminiszter fel is szólalt emiatt. ","id":"20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c4d2a9-9aaa-46dc-83d5-fff5acd550cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Theresa_Mayt_sertegette_Trump_a_Twitteren","timestamp":"2019. július. 09. 19:37","title":"Theresa Mayt sértegette Trump a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyűjtés folytatódik. ","shortLead":"A gyűjtés folytatódik. ","id":"20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ff526e-33bd-4e32-9a78-a85564b357e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 10. 15:15","title":"Hableány-tragédia: 1,6 milliónál tart a gyűjtés a kapitány és a matróz családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi László mellé. ","shortLead":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi...","id":"20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed2c035-ff59-40c5-85c9-f77fb8cf228c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 10. 14:11","title":"Ursula von der Leyen elmondta, hogyan tartatná be a jogállamiságot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c496ac81-3708-4664-90fd-c8a6c2fc26c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chan Zuckerberg Initiative is komoly lehetőséget lát a szegedi Horváth Péter vezette bioinformatikus csoport munkájában. A tudósok világviszonylatban is egyedülálló eredményt értek el a mesterséges intelligenciával támogatott, sejtalapú elemzés területén.","shortLead":"A Chan Zuckerberg Initiative is komoly lehetőséget lát a szegedi Horváth Péter vezette bioinformatikus csoport...","id":"20190710_szeged_mesterseges_intelligencia_alapitvany_chan_zuckerberg_initiative_szeged_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c496ac81-3708-4664-90fd-c8a6c2fc26c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab0920-9dd1-4ab0-a456-ab4638d4120a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_szeged_mesterseges_intelligencia_alapitvany_chan_zuckerberg_initiative_szeged_tamogatas","timestamp":"2019. július. 10. 15:33","title":"Beszállt egy szegedi kutatásba Mark Zuckerbergék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitterre posztolt videót a Samsung az augusztusban érkező Galaxy Note10-ről, aminek már (viszonyítva) a méretét is látni.","shortLead":"Twitterre posztolt videót a Samsung az augusztusban érkező Galaxy Note10-ről, aminek már (viszonyítva) a méretét is...","id":"20190709_samsung_galaxy_note10_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d35421-eb90-4d78-9352-a2ee039aab72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_samsung_galaxy_note10_okostelefon","timestamp":"2019. július. 09. 18:33","title":"Sokat sejtető videót tett közzé a Samsung a Galaxy Note10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","shortLead":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","id":"20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785e1c4-88da-4a8f-a878-482ff66e51da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","timestamp":"2019. július. 11. 08:21","title":"Nagy merészség kell egy McLaren tuningolásához, íme a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy brazil bíróság kedden megállapította a Vale bányaipari óriásvállalat kártérítési felelősségét a Brumadinho település közelében lévő zagytározó januári végi gátszakadása ügyében. Az eset legkevesebb 240 életet követelt.","shortLead":"Egy brazil bíróság kedden megállapította a Vale bányaipari óriásvállalat kártérítési felelősségét a Brumadinho...","id":"20190710_vale_banyaipar_brumadinho_gatszakadas_brumadinho_minas_gerais","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841e757-c7d1-4c30-9947-6a61a2a79920","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_vale_banyaipar_brumadinho_gatszakadas_brumadinho_minas_gerais","timestamp":"2019. július. 10. 07:34","title":"A brazil bányaipari óriás felelős a 240 áldozatot követelő gátszakadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a5534-ca06-4b5e-a9f9-10b84d1af74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 7-es cikkely szerinti eljárásra hivatkoznak, a Momentum is nemmel szavaz.","shortLead":"A 7-es cikkely szerinti eljárásra hivatkoznak, a Momentum is nemmel szavaz.","id":"20190709_Az_EP_liberalis_frakcioja_az_osszes_fideszes_jeloltet_leszavazza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478a5534-ca06-4b5e-a9f9-10b84d1af74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604e6ef6-6777-405d-b666-5e0d2d6bae86","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Az_EP_liberalis_frakcioja_az_osszes_fideszes_jeloltet_leszavazza","timestamp":"2019. július. 09. 21:33","title":"Orbán embereit és Orbán szövetségesének embereit is leszavazzák az európai liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]