Életveszélyes a szibériai tó, ahol imádnak pózolni az Instagramozók

[{"available":true,"c_guid":"c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel korábban. Az év első öt hónapjában sem hasított a szektor.","shortLead":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel...","id":"20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9b71b-df42-4f1a-a587-1a104d46c9c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","timestamp":"2019. július. 11. 10:10","title":"Nincs jó évük a szálláshelyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox fejlesztői nemcsak személyesebbé, de biztonságosabbá is szeretnék tenni a böngészőt, ezért mostantól már ajánlja a bővítményeket a rendszer.","shortLead":"A Firefox fejlesztői nemcsak személyesebbé, de biztonságosabbá is szeretnék tenni a böngészőt, ezért mostantól már...","id":"20190711_mozilla_firefox_bovitmeny_ajanlasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2645fe16-e762-4814-8bae-1322f0f795f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_mozilla_firefox_bovitmeny_ajanlasa","timestamp":"2019. július. 11. 18:03","title":"Firefoxot használ? Érdemes frissíteni, biztonságosabban lehet bővítményeket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87bf833-85a7-44d9-b3f2-0e9f176bf17f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 darabos, limitált példányszámban gyártják.","shortLead":"500 darabos, limitált példányszámban gyártják.","id":"20190711_gyujtoi_valtozat_keszul_a_Dacia_Dusterbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f87bf833-85a7-44d9-b3f2-0e9f176bf17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623769b-550d-4dea-8e49-41e4d46cd211","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_gyujtoi_valtozat_keszul_a_Dacia_Dusterbol","timestamp":"2019. július. 11. 17:48","title":"Ezt is megértük, gyűjtői változatot kínálnak a Dacia Dusterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","shortLead":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","id":"20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0309df-9ebf-4e9f-95e7-4e59d9f4d663","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","timestamp":"2019. július. 11. 10:50","title":"Hajdú Péter: Lehet, hogy velem is nehéz, de nekem nagyon magasak az igényeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","shortLead":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","id":"20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2d4db0-9665-43cf-981e-0825c847f72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Caputová: a V4-eknek akkor van értelme, ha megvédik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Városi konzultációt indított a helyi kórház önkormányzati forrásból való fejlesztéséről Grezsa István, aki a napokban jelentette be, hogy polgármesterjelöltként elindul Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"Városi konzultációt indított a helyi kórház önkormányzati forrásból való fejlesztéséről Grezsa István, aki a napokban...","id":"20190711_Klimatizalt_korhazi_hotelszolgaltatassal_kampanyol_MarkiZay_Peter_kihivoja_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065a2150-9e6a-4859-b3c4-0be8590c5abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Klimatizalt_korhazi_hotelszolgaltatassal_kampanyol_MarkiZay_Peter_kihivoja_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 11. 11:05","title":"Klimatizált kórházi hotelszolgáltatással kampányol Márki-Zay Péter kihívója Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetően az iráni Forradalmi Gárdához tartozó őrhajók próbáltak elfogni egy brit olajszállító hajót. Az irániak tagadják a dolgot, bár éppen egy napja jelezték, hogy válaszlépésre számíthatnak a britek egy iráni hajó korábbi feltartóztatásáért. (Borítóképünkön is ez utóbbi felvétel látható.)","shortLead":"Feltehetően az iráni Forradalmi Gárdához tartozó őrhajók próbáltak elfogni egy brit olajszállító hajót. Az irániak...","id":"20190711_Ujabb_incidens_a_Perzsaobolben_brit_tankert_akartak_elfogni_irani_hajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c8af32-6eca-47d0-9bd0-bf9e8ffc4d48","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Ujabb_incidens_a_Perzsaobolben_brit_tankert_akartak_elfogni_irani_hajok","timestamp":"2019. július. 11. 08:30","title":"Újabb incidens a Perzsa-öbölben, brit tankert akartak elfogni iráni hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e532a155-738a-4db3-8d7f-7685e0e21ed1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazája szövetsége egy évre eltiltotta Li Szung Hun olimpiai bajnok gyorskorcsolyázót, aki a vádak szerint több alkalommal sértegette két csapattársát.","shortLead":"Hazája szövetsége egy évre eltiltotta Li Szung Hun olimpiai bajnok gyorskorcsolyázót, aki a vádak szerint több...","id":"20190710_li_szung_hun_olimpiai_bajnok_eltiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e532a155-738a-4db3-8d7f-7685e0e21ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd663dd-4727-4dc2-af72-15578c5d5283","keywords":null,"link":"/sport/20190710_li_szung_hun_olimpiai_bajnok_eltiltas","timestamp":"2019. július. 10. 11:14","title":"Nem viccelnek Dél-Koreában azzal, ha valaki sértegeti a csapattársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]