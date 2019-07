Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal reagált a Microsoft azokra a hírekre, hogy azon cégek között lenne, akik kivonulnának Kínából. Nem csupán a redmondiak, más vállalatok is cáfolták ezen értesüléseket.","shortLead":"Azonnal reagált a Microsoft azokra a hírekre, hogy azon cégek között lenne, akik kivonulnának Kínából. Nem csupán...","id":"20190710_kinai_termeles_kivonulas_cafolat_microsoft_lenovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c4946a-53f2-4547-9f8b-755354403cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_kinai_termeles_kivonulas_cafolat_microsoft_lenovo","timestamp":"2019. július. 10. 18:33","title":"Egyre több nagyvállalat cáfol: dehogy viszik ki a termelést Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","shortLead":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","id":"20190710_Mar_el_is_keszult_a_Nat_hazafiasitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ef4fff-911b-426a-9715-bbe505716ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Mar_el_is_keszult_a_Nat_hazafiasitasa","timestamp":"2019. július. 10. 10:08","title":"Már el is készült a NAT hazafiasítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint turisztikai jelentőségű ingatlant. Ehhez 1. számú melléklettel egészítettek ki egy régebbi rendeletet. Azonban annak a rendeletnek már van 1. számú melléklete, aminek semmi köze a turisztikai jelentőségű ingatlanokhoz.","shortLead":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint...","id":"20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4911e2fe-7a57-42fd-9afd-db85c44cd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","timestamp":"2019. július. 10. 15:32","title":"A kormány le akarta passzolni a Bálnát, de úgy tűnik, elszúrták a vonatkozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy Érd viszont a középmezőnyben áll a hivatalos rendőrségi és ügyészségi statisztikák alapján – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy...","id":"20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3554bff-6be0-456d-bbbe-fedef0a560f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","timestamp":"2019. július. 10. 11:34","title":"Budapest, Szekszárd és Győr a bűn magyar fellegvárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő és az Európai Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójának tagja közölte, a reggeli frakcióülésen úgy döntöttek, nem támogatják a fideszes jelölteket az Európai Parlament szakbizottságainak alelnöki posztjaira.","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő és az Európai Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójának tagja közölte, a reggeli...","id":"20190710_Ujabb_gyomros_a_Fidesznek_az_EP_szocdem_frakcioja_sem_tamogatja_a_jeloltjeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a549956-df39-416d-b87f-f8ce0eb645b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ujabb_gyomros_a_Fidesznek_az_EP_szocdem_frakcioja_sem_tamogatja_a_jeloltjeit","timestamp":"2019. július. 10. 10:24","title":"Újabb gyomros a Fidesznek: az EP szocdem frakciója sem támogatja a jelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb90bbd-97ef-4bcd-848b-d01f63a93602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új kísérleti szolárcellák révén közel kétszeresére nőhet a környezettudatos japán autó villany-hatótávja. ","shortLead":"Az új kísérleti szolárcellák révén közel kétszeresére nőhet a környezettudatos japán autó villany-hatótávja. ","id":"20190710_szuperhatekony_napelemet_kapott_a_toyota_prius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb90bbd-97ef-4bcd-848b-d01f63a93602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f909139f-06fd-49ea-b4e9-a67f3c7f6894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_szuperhatekony_napelemet_kapott_a_toyota_prius","timestamp":"2019. július. 10. 08:21","title":"Szuperhatékony új napelemet kapott a Toyota Prius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","shortLead":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","id":"20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9889935f-5458-42d2-b61d-dd2059742524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","timestamp":"2019. július. 10. 14:08","title":"Úgy rejtegeti a kormány a migránsok számát, akár a vállalkozók a tömegszállásokra zsúfolt vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a 2020-ban érkező Samsung-csúcsmobilokban már olyan processzor dolgozhat, ami az 5 nm-es gyártási technológiával készült.","shortLead":"A jelek szerint a 2020-ban érkező Samsung-csúcsmobilokban már olyan processzor dolgozhat, ami az 5 nm-es gyártási...","id":"20190710_samsung_exynos_5nm_gyartasi_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae5b738-85b9-4393-bc33-85ebcd2ed24c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_samsung_exynos_5nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2019. július. 10. 10:39","title":"Óriási összeget költ el a Samsung, jövőre jöhet az új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]