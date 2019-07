Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak gazdálkodását veszik górcső alá, a Fidesz most kimarad a szórásból.\r

\r

","shortLead":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak...","id":"20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063eeb55-7441-4dd3-8864-1998896e8139","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","timestamp":"2019. július. 10. 13:54","title":"Retteghetnek az ellenzéki pártok, az ÁSZ ellenőrzi őket 2019 második felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","shortLead":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","id":"20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f022f1-e821-4ed8-8db7-b79d51fd6663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","timestamp":"2019. július. 10. 15:23","title":"Fotók: Egy szegedi családi ház telkén került elő több komplett avar kori sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6683f6-eb36-49ad-acdd-5964e5acb7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a HVG.\r

\r

","shortLead":"Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a HVG.\r

\r

","id":"20190711_Egyre_tobb_a_meleghazassag_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6683f6-eb36-49ad-acdd-5964e5acb7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3951a1ec-f364-44ec-9a1c-8c28beafc0bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Egyre_tobb_a_meleghazassag_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 11. 16:46","title":"Egyre több a \"melegházasság\" Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d55816b-988e-4d80-a433-3fb113ca50f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem minden USB-C kábellel működik a Raspberry Pi 4, ami okozhat némi bosszúságot a felhasználóknak.","shortLead":"A jelek szerint nem minden USB-C kábellel működik a Raspberry Pi 4, ami okozhat némi bosszúságot a felhasználóknak.","id":"20190710_raspberry_pi_4_szamitogep_usb_c_aramelletas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d55816b-988e-4d80-a433-3fb113ca50f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23fda8-101c-47e6-9946-ce93e48b431a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_raspberry_pi_4_szamitogep_usb_c_aramelletas","timestamp":"2019. július. 10. 11:37","title":"Van egy kis gond az új olcsó zsebszámítógépekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy miről, vagy mikről van szó pontosan, még nem ismert, de a Facebook egy szerdai bejelentése szerint az elkövetkező időszakban több új alkalmazásra is számíthatnak a felhasználók.","shortLead":"Hogy miről, vagy mikről van szó pontosan, még nem ismert, de a Facebook egy szerdai bejelentése szerint az elkövetkező...","id":"20190710_uj_facebook_alkalmazasok_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f455f61d-a38a-43b2-9ede-12478af9b7d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_uj_facebook_alkalmazasok_kozossegi_media","timestamp":"2019. július. 10. 20:33","title":"Facebook: Új alkalmazásokat adunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítók szándéka szerint a lengyel és a magyar kultúráról tanulhatnak ott a gyerekek.","shortLead":"Az alapítók szándéka szerint a lengyel és a magyar kultúráról tanulhatnak ott a gyerekek.","id":"20190711_Vasarnapi_iskolat_nyit_egy_lengyelmagyar_bisztro_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367217bc-5ec0-4fb2-87e5-ca74f8a53076","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Vasarnapi_iskolat_nyit_egy_lengyelmagyar_bisztro_Angliaban","timestamp":"2019. július. 11. 12:55","title":"Vasárnapi iskolát nyit egy lengyel-magyar bisztró Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87bf833-85a7-44d9-b3f2-0e9f176bf17f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 darabos, limitált példányszámban gyártják.","shortLead":"500 darabos, limitált példányszámban gyártják.","id":"20190711_gyujtoi_valtozat_keszul_a_Dacia_Dusterbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f87bf833-85a7-44d9-b3f2-0e9f176bf17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623769b-550d-4dea-8e49-41e4d46cd211","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_gyujtoi_valtozat_keszul_a_Dacia_Dusterbol","timestamp":"2019. július. 11. 17:48","title":"Ezt is megértük, gyűjtői változatot kínálnak a Dacia Dusterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetven optikában mérnek a szakemberek, és az UV-sugárzás veszélyeiről is felvilágosítják az érdeklődőket.\r

\r

","shortLead":"Hetven optikában mérnek a szakemberek, és az UV-sugárzás veszélyeiről is felvilágosítják az érdeklődőket.\r

\r

","id":"20190711_Most_ingyenesen_leellenorizheti_mennyire_vedi_a_szemet_a_napszemuvege_a_sugarzastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=750af7d9-831f-4d76-a82f-19666bbbcab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d49e0d-c623-482d-9bb4-f93c24d222e9","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Most_ingyenesen_leellenorizheti_mennyire_vedi_a_szemet_a_napszemuvege_a_sugarzastol","timestamp":"2019. július. 11. 14:45","title":"Most ingyenesen ellenőrizheti, mennyire védi a szemét a napszemüvege a sugárzástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]