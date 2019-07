Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még csak Kelet-Magyarországon lesz rossz idő, de nemsokára az egész országban.","shortLead":"Ma még csak Kelet-Magyarországon lesz rossz idő, de nemsokára az egész országban.","id":"20190711_Erkezik_a_vihar_riasztast_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf52fa6-53b3-40a6-a6f5-679700c8443c","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Erkezik_a_vihar_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 11. 16:42","title":"Érkezik a vihar, riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De lesz vizsgálat az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, amely jelentést fog írni. Magyarország az egyetlen európai tagja a tanácsnak, amely nemmel szavazott.\r

\r

","shortLead":"De lesz vizsgálat az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, amely jelentést fog írni. Magyarország az egyetlen európai tagja...","id":"20190711_Magyarorszag_nem_szavazta_meg_hogy_vizsgaljak_a_Fulopszigeteki_drogosok_ezreinek_kivegzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5eaa3b-7beb-4748-8a85-4d4f167df6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Magyarorszag_nem_szavazta_meg_hogy_vizsgaljak_a_Fulopszigeteki_drogosok_ezreinek_kivegzeset","timestamp":"2019. július. 11. 15:05","title":"Magyarország nem szavazta meg, hogy vizsgálják a Fülöp-szigeteki drogosok ezreinek kivégzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A legutóbbi hat szezonban Budapesten játszották a női kézi BL-döntőt, most újabb öt évre írtak alá szerződést.","shortLead":"A legutóbbi hat szezonban Budapesten játszották a női kézi BL-döntőt, most újabb öt évre írtak alá szerződést.","id":"20190711_Meg_ot_evig_Budapesten_rendezik_a_noi_kezilabdaBL_negyes_dontojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230cba28-0d70-4b23-a0ef-f3fd6c135c60","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Meg_ot_evig_Budapesten_rendezik_a_noi_kezilabdaBL_negyes_dontojet","timestamp":"2019. július. 11. 19:14","title":"Még öt évig Budapesten rendezik a női kézilabda-BL négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2a1f6a-1775-43be-8be2-8c767c1bb3d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang munkatársa a helyszínen győződött meg róla, mi a helyzet a táborban: gyomok, gaz, elhagyatott büfé, diákok meg sehol. ","shortLead":"A Magyar Hang munkatársa a helyszínen győződött meg róla, mi a helyzet a táborban: gyomok, gaz, elhagyatott büfé...","id":"20190712_fonyodliget_erzsebet_tabor_alapitvany_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2a1f6a-1775-43be-8be2-8c767c1bb3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce8d6a4-8197-432a-98ab-0e5e19f00e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_fonyodliget_erzsebet_tabor_alapitvany_fidesz","timestamp":"2019. július. 12. 09:12","title":"Milliárdok mentek rá, de egy gyerek sincs a fonyódligeti Erzsébet-táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89363fab-a09d-4486-866a-effa5ad456ef","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Időnként mellényúl, de azért már most is sok mindent ért meg képeinkből a Facebook háttérrendszere. Az algoritmusok ugyanis minden feltöltött fotót elemzésnek vetnek alá. Ez egyrészt társadalomjobbító program, másrészt viszont újabb útja annak, hogy a felhasználók adatait használva még több pénzt csikarjon ki a reklámozó vállalatokból a Facebook.","shortLead":"Időnként mellényúl, de azért már most is sok mindent ért meg képeinkből a Facebook háttérrendszere. Az algoritmusok...","id":"20190711_facebook_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia_deepmask_sharpmask_multipathnet_algoritmusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89363fab-a09d-4486-866a-effa5ad456ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823e09c-be6b-4b0d-a8b8-72cddf8d4f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_facebook_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia_deepmask_sharpmask_multipathnet_algoritmusok","timestamp":"2019. július. 11. 20:00","title":"Tudja, mi történik a fotójával, ha feltölti a Facebookra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","shortLead":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","id":"20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3544894-b5a4-4eee-be73-cb777704a5de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","timestamp":"2019. július. 11. 08:17","title":"Felborult egy kisteherautó az M7-esen, egy szakaszon lezárták az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat. ","shortLead":"Néhány egyszerű szabály betartásával mindenki biztonságban szórakozhat. ","id":"20190710_Biztonsagos_fesztivalozas_tanacsok_Katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6237836e-1ff4-46bd-98da-2998885da8a2","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Biztonsagos_fesztivalozas_tanacsok_Katasztrofavedelem","timestamp":"2019. július. 10. 14:32","title":"Üzent a Katasztrófavédelem a fesztiválozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar csatornaberuházások kommunikációs tendereit vizsgálja az EU csalás elleni hivatala.","shortLead":"Magyar csatornaberuházások kommunikációs tendereit vizsgálja az EU csalás elleni hivatala.","id":"20190711_Direkt36_Fideszes_korokben_mozgo_uzletember_es_MSZPs_politikus_kozos_uzletet_vizsgalja_az_OLAF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800c6e6-b304-46f3-8eee-e6f50e743c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Direkt36_Fideszes_korokben_mozgo_uzletember_es_MSZPs_politikus_kozos_uzletet_vizsgalja_az_OLAF","timestamp":"2019. július. 11. 15:49","title":"Direkt36: Fideszes körökben mozgó üzletember és MSZP-s politikus közös üzletét vizsgálja az OLAF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]