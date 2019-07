Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba vonul, erre az időre el kell hagynia a Nagy Ádámot is foglalkoztató első osztályú Bolognát.","shortLead":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba...","id":"20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bb406-204f-426a-b26b-109cc10bb842","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","timestamp":"2019. július. 13. 17:21","title":"Siniša Mihajlović, Nagy Ádámék edzője leukémiás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak az ügyészség szerint gondatlanul jártak el a munka során. 1 év 6 hónapot kaptak 2 év próbaidőre felfüggesztve.","shortLead":"A vádlottak az ügyészség szerint gondatlanul jártak el a munka során. 1 év 6 hónapot kaptak 2 év próbaidőre...","id":"20190712_Meghalt_egy_filmstudio_diszletenek_bontasa_kozben_egy_munkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2ec821-224d-42e3-96dd-be4eeb11cd57","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Meghalt_egy_filmstudio_diszletenek_bontasa_kozben_egy_munkas","timestamp":"2019. július. 12. 11:11","title":"Meghalt egy filmstúdió díszletének bontása közben egy munkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f649f219-544a-40e3-9123-e28fd5f0094e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nyolcadik magyar csak kormányoldali médiumot fogyaszt, a társadalom többsége pedig több kormánypárti, mint kritikus médiumot - a Fidesz véleménybuborékja többségben van ma Magyarországon, akármennyire is az ellenkezőjét bizonygatja a kormán, tárta fel egy elemzés.","shortLead":"Minden nyolcadik magyar csak kormányoldali médiumot fogyaszt, a társadalom többsége pedig több kormánypárti, mint...","id":"20190712_Konkretan_nem_igaz_a_kormany_altal_sulykolt_ballib_mediatulsuly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f649f219-544a-40e3-9123-e28fd5f0094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66858f30-d684-4bda-95eb-9a92d0fb50e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Konkretan_nem_igaz_a_kormany_altal_sulykolt_ballib_mediatulsuly","timestamp":"2019. július. 12. 14:31","title":"Konkrétan nem igaz a kormány által sulykolt ballib médiatúlsúly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11e8533-8325-44cf-8152-13e404a2b838","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egészen különleges modellel lépne be a Sony az összehajtható telefonok világába, már amennyiben igazak a kiszivárogtatások. Némi kételkedésre ad okot, hogy a cégnek összeomlóban van okostelefonos üzletága. Bár az is lehet, hogy épp egy ilyen eszközben látják a kiutat.","shortLead":"Egy egészen különleges modellel lépne be a Sony az összehajtható telefonok világába, már amennyiben igazak...","id":"20190713_sony_feltekerheto_kijelzos_telefon_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e11e8533-8325-44cf-8152-13e404a2b838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ef3ba6-6299-44f8-96cd-69806187c872","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_sony_feltekerheto_kijelzos_telefon_prototipusa","timestamp":"2019. július. 13. 12:03","title":"Különleges telefonnal jöhet ki a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Visy Zsolt koordinálta a dunai limes magyarországi szakaszának jelölését. ","shortLead":"Visy Zsolt koordinálta a dunai limes magyarországi szakaszának jelölését. ","id":"20190712_Menesztettek_a_vilagoroksegi_palyazat_miniszteri_biztosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05fca0a-896c-4a0a-9285-c03693b47a23","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Menesztettek_a_vilagoroksegi_palyazat_miniszteri_biztosat","timestamp":"2019. július. 12. 20:05","title":"Menesztették a világörökségi pályázat miniszteri biztosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a634-5f98-4128-a47f-6a949a197108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal azután, hogy a köztársaségi elnök aláírta a Magyar Tudományos Akadámiáról szóló törvény módosítását, a határozat megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a köztársaségi elnök aláírta a Magyar Tudományos Akadámiáról szóló törvény módosítását...","id":"20190713_Nincs_visszaut_hivatalossa_valt_hogy_a_kormany_megcsonkitja_az_MTAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f6a634-5f98-4128-a47f-6a949a197108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4434f8a0-6830-48a3-b828-56a9df28470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Nincs_visszaut_hivatalossa_valt_hogy_a_kormany_megcsonkitja_az_MTAt","timestamp":"2019. július. 13. 18:53","title":"Nincs visszaút, hivatalossá vált, hogy a kormány megcsonkítja az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudományos elméleteknek ellentmondó jelenséget észlelt egy fekete lyuk körül a Hubble űrteleszkóp.","shortLead":"A tudományos elméleteknek ellentmondó jelenséget észlelt egy fekete lyuk körül a Hubble űrteleszkóp.","id":"20190712_fekete_lyuk_nasa_gazkorong_ngc_3147","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c56656-c1d9-41a2-8d96-cc482a508d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_fekete_lyuk_nasa_gazkorong_ngc_3147","timestamp":"2019. július. 12. 17:03","title":"Olyasmit észlteltek a tudósok egy fekete lyuknál, ami elvileg lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma 75 éves Rubik Ernő Kossuth- és állami díjas építészmérnök, tárgytervező, a világsikerű bűvös kocka megalkotója.","shortLead":"Ma 75 éves Rubik Ernő Kossuth- és állami díjas építészmérnök, tárgytervező, a világsikerű bűvös kocka megalkotója.","id":"20190713_rubik_erno_75_eves_rubik_kocka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3115fa13-e1ea-448c-ad84-f35e3bdb491b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_rubik_erno_75_eves_rubik_kocka","timestamp":"2019. július. 13. 09:03","title":"Ma ünnepli 75. születésnapját Rubik Ernő, a világhírű bűvös kocka atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]