Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1630720-878d-4e5a-b689-9e9a172bfc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7fe40-a3ab-4266-a0ae-067d34207c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kulfoldrol_behozott_hasznalt_auto","timestamp":"2019. április. 27. 16:35","title":"Biztos, hogy olcsóbb a külföldről behozott használt autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05c2bbb-e863-4705-ac84-3c1517b9c7c1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a \"kéréssel\" – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddig oktatási jogkörét.","shortLead":"Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat...","id":"20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d05c2bbb-e863-4705-ac84-3c1517b9c7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9badbc-3668-4beb-9ff2-48dec7623038","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat","timestamp":"2019. április. 29. 06:30","title":"Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38187c07-9555-446e-81b7-fb2e2d292913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy kisbolygót a Naprendszerben, aminek épp olyan csóvája van, mint az üstökösöknek. Az pedig nem sok jót jelent.","shortLead":"Felfedeztek egy kisbolygót a Naprendszerben, aminek épp olyan csóvája van, mint az üstökösöknek. Az pedig nem sok jót...","id":"20190427_Szetrobbano_vilagokat_fotozott_le_a_Hubble","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38187c07-9555-446e-81b7-fb2e2d292913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b531ad1-429e-49a7-8c55-4c6e722505c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_Szetrobbano_vilagokat_fotozott_le_a_Hubble","timestamp":"2019. április. 27. 19:06","title":"Egy kisbolygó haláltusáját sikerült lefotózni a Hubble űrtávcsővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d599a-d79d-4386-91ad-8cc3d5fd252a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","timestamp":"2019. április. 28. 12:03","title":"Ez történt: becsempésztek egy szót a Google-be, ami feje tetejére állítja a keresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem az, amire mindenki elsőre gondol. ","shortLead":"Nem az, amire mindenki elsőre gondol. ","id":"20190428_Leallitotta_a_meccset_a_spori_Sutton_mert_egy_kis_dolga_akadt__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabe1d41-1e18-4dbf-bd97-0b24c1b86857","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Leallitotta_a_meccset_a_spori_Sutton_mert_egy_kis_dolga_akadt__video","timestamp":"2019. április. 28. 09:16","title":"Leállította a meccset a spori Süttőn, mert egy kis dolga akadt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350","c_author":"Weyer Béla","category":"elet","description":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal emlékeznek meg. Amelyből Buchenwaldra látni, ahol az egykori láger barakkjait egy Bauhaus-iskolás tervezte – ahogy egy SS-tag iskolatársa az auschwitzieket.","shortLead":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal...","id":"201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c97cf-e36f-4a4a-ab07-78b292a7e4a0","keywords":null,"link":"/elet/201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","timestamp":"2019. április. 27. 17:30","title":"100 éves a Bauhaus, és most a sötét oldalát is megismerhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","shortLead":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","id":"20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b346559a-7caa-4000-9c41-bb69c9b467d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","timestamp":"2019. április. 27. 08:57","title":"Szabó Győző egy időre visszatér a drogpokolba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]