Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.

A CIB Bank és anyavállalata, az Intesa Sanpaolo meghívására október 30-án Magyarországra érkezik az Apple társalapítója, Steve Wozniak – közölték. A Szilícium-völgy legendás alakja a pénzügyi innovációk meghatározó szereplőit felvonultató konferencián, a Novathon 2019-en lesz látható.

Wozniak a rendezvényen nem csak vendég lesz, elő is ad majd, többek közt a mesterséges intelligenciáról és a technológia jövőjéről fog beszélni.

Wozniak 1976-ban Steve Jobs-szal, az azóta elhunyt ikonikus üzletemberrel együtt alapította meg az Apple-t, amely 31 évvel később, 2007-ben mutatta be az iPhone-t. A mobil alapjaiban változtatta meg nem csak a telekommunikációt, de a bankolás kultúráját is. Az iPhone és a hasonló okostelefonok fejlődése hívta életre többek közt a digitális bankolás iránti igényt is – írta közleményében a CIB.

Az 1950-es születésű elektromérnök Wozniak különféle hardverek fejlesztésében végzett kiemelkedő munkát, többek közt az Apple I és II gépeket is neki köszönhetjük. A második masina felhasználóbarát felépítése miatt világsiker lett, emellett lehetővé tette, hogy az Apple a tőzsdére menjen. Wozniak végül azonban nem maradt a cégnél, 1985-ben úgy döntött, kilép, mert elmondása szerint a cég már nem abba az irányba haladt, amit jónak gondolt.

Wozniak állítólag úgy jött el, hogy erről nem is tájékoztatta az Apple első emberét, Steve Jobsot.

Wozniak napjainkban is aktív, ráadásul nem csak a számítástechnika terén: Woz U néven programozó iskolát működtetet Arizónában, emellett rendszerében felszólal a mesterséges intelligencia, továbbá a közösségi oldalak ellen. A Facebookon nincs fent, még tavaly törölte magát, mikor a Cambridge Analytica-botrányra fény derült. Szerinte a Facebook és a Instagram is képes lehallgatni másokat, így inkább ne is használjuk ezeket a szolgáltatásokat.

Az őszi konferenciára szeptembertől regisztrálhatnak az érdeklődők.

