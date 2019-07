Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"321b3822-a0dc-420f-a241-8570d664b05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem működik, de már elektronikusan ígérget.","shortLead":"Nem működik, de már elektronikusan ígérget.","id":"20190713_Budapesti_trolin_eszleltunk_ejegyautomatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321b3822-a0dc-420f-a241-8570d664b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b328a9ce-ff88-4e6a-9505-7835c63b622f","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Budapesti_trolin_eszleltunk_ejegyautomatat","timestamp":"2019. július. 13. 12:33","title":"Budapesti trolin észleltünk e-jegy-automatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a634-5f98-4128-a47f-6a949a197108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal azután, hogy a köztársaségi elnök aláírta a Magyar Tudományos Akadámiáról szóló törvény módosítását, a határozat megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a köztársaségi elnök aláírta a Magyar Tudományos Akadámiáról szóló törvény módosítását...","id":"20190713_Nincs_visszaut_hivatalossa_valt_hogy_a_kormany_megcsonkitja_az_MTAt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77f6a634-5f98-4128-a47f-6a949a197108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4434f8a0-6830-48a3-b828-56a9df28470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Nincs_visszaut_hivatalossa_valt_hogy_a_kormany_megcsonkitja_az_MTAt","timestamp":"2019. július. 13. 18:53","title":"Nincs visszaút, hivatalossá vált, hogy a kormány megcsonkítja az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem inkább azért, ahogyan el lehet olvasni.","shortLead":"Összeállt egy újsághirdetés erejéig a Google és a Netflix. A promóció nem elsősorban a tartalma miatt érdekes, hanem...","id":"20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cabc322-ab29-4d1f-8256-955023bd92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd270f-6c79-49b9-b7a4-76ae8218f3b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_stranger_things_ujsaghirdetes_new_york_times_google_lens_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 14. 11:03","title":"Különleges Stranger Things-reklám jelent meg a New York Times-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b066c7-af69-4dad-af7a-7dff261b7dbc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bohóchalak szaporodását veszélyezteti a fényszennyezettség – állapították meg kutatók, akik szerint a korallzátonyoknál éjszakánként tapasztalható egyre több mesterséges fény erőteljesen befolyásolja az ott élő állatok szaporodási arányát.","shortLead":"A bohóchalak szaporodását veszélyezteti a fényszennyezettség – állapították meg kutatók, akik szerint...","id":"20190713_korallzatonyok_fenyszennyezettseg_bohochalak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b066c7-af69-4dad-af7a-7dff261b7dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ad6f19-fed4-44f8-bcd8-19814667b4a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_korallzatonyok_fenyszennyezettseg_bohochalak","timestamp":"2019. július. 13. 18:03","title":"Már annyi a fény a korallzátonyok környékén, hogy a bohóchalak ihatják meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által elkövetett erőszakos cselekmények kivizsgálását követelő több ezer tüntetővel.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök Hongkongban vasárnap a félautonóm kínai terület kormányzójának menesztését és a rendőrség által...","id":"20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f31b044-46fe-429b-8551-91f83324e82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983619fb-65a5-4a7d-8066-83959f9c5550","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ismet_osszecsaptak_a_rendorok_a_tuntetokkel_Hongkongban","timestamp":"2019. július. 14. 19:55","title":"Ismét összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s fegyverrel kényszerítette a boltost a pénztárgépben lévő pénz átadására. Az elrabolt pénzt viszont egyből visszaadta, az ugyanis nem elég a gyermeke szervátültetésének a kifizetésére.","shortLead":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s...","id":"20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e03fc3-a3c7-4cb0-8c04-a7edf73b5063","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","timestamp":"2019. július. 14. 11:49","title":"Nem elég a gyerek szervátültetésére – mondta a rabló, majd visszaadta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétszáz embert telepítettek ki a művelet idejére.","shortLead":"Hétszáz embert telepítettek ki a művelet idejére.","id":"20190713_Kihuztak_a_szovjet_bomba_meregfogat_haza_lehet_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2cd1d4-9074-43fa-ab80-3c70c225229a","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Kihuztak_a_szovjet_bomba_meregfogat_haza_lehet_menni","timestamp":"2019. július. 13. 12:28","title":"Kihúzták a szovjet bomba méregfogát, haza lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek a Komszomolec roncsainál.","shortLead":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek...","id":"20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9703b1d6-345d-4ed8-9159-1b82d675fcbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","timestamp":"2019. július. 15. 08:03","title":"Újabb felvételeket mutatunk a határérték 100 000x-esével sugárzó szovjet atom-tengeralattjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]