[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","shortLead":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","id":"20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4260af-224f-448c-a228-14960789ab5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","timestamp":"2019. július. 15. 21:13","title":"Szerdán is drágulni fog az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több időt vesz igénybe a Boeing 737 MAX modelljének javítása, így a gép őszre tervezett visszatérése több mint valószínű, hogy csúszik.","shortLead":"Több időt vesz igénybe a Boeing 737 MAX modelljének javítása, így a gép őszre tervezett visszatérése több mint...","id":"20190715_american_airlines_legitarsasg_boeing_737_max_szoftverhiba_lezuhant_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dbbd3-1a7d-4a2a-bcb8-1ccff1a10c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_american_airlines_legitarsasg_boeing_737_max_szoftverhiba_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. július. 15. 08:33","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy idén már nem szállnak fel újra a Boeing 737 MAX gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2193f9d-4114-452d-b565-62b1ad4a1120","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzék támadásai nyomán ellehetetlenült Katica Janeva különleges ügyészségi vezető munkája, így lemondott hivataláról.","shortLead":"Az ellenzék támadásai nyomán ellehetetlenült Katica Janeva különleges ügyészségi vezető munkája, így lemondott...","id":"20190715_Lemondott_a_Gruevszkifele_lehallgatasokat_vizsgalo_kulonleges_ugyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2193f9d-4114-452d-b565-62b1ad4a1120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99d5016-d919-42a1-82ee-bc50dafbcc8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Lemondott_a_Gruevszkifele_lehallgatasokat_vizsgalo_kulonleges_ugyesz","timestamp":"2019. július. 15. 21:20","title":"Lemondott a Gruevszki-féle lehallgatásokat vizsgáló különleges ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f125ca63-9ca3-42bf-bfb1-d7e20cf07d3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) ismét várja a pályázatokat az általa alapított, Fenntartható jövőért díjra, melynek célja, hogy elismerje a Fenntartható Fejlődési Célok elérése érdekében végzett kiemelkedő vállalati és vezetői teljesítményt.



","shortLead":"A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) ismét várja a pályázatokat az általa...","id":"20190715_Ismet_meghirdette_fenntarthatosagi_palyazatat_a_BCSDH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f125ca63-9ca3-42bf-bfb1-d7e20cf07d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd42ff1-7c52-4444-9903-59eeabd1c9db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Ismet_meghirdette_fenntarthatosagi_palyazatat_a_BCSDH","timestamp":"2019. július. 15. 09:42","title":"Ismét meghirdette fenntarthatósági pályázatát a BCSDH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a szovjet időkből származó műholdak ellen emelt szót. ","shortLead":"Korábban a szovjet időkből származó műholdak ellen emelt szót. ","id":"20190715_Hazaarulas_vadjaval_vettek_orizetbe_egy_tudos_Oroszorzsagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8d92-5fab-4633-96c6-6bc18fdbccf3","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Hazaarulas_vadjaval_vettek_orizetbe_egy_tudos_Oroszorzsagban","timestamp":"2019. július. 15. 13:41","title":"Hazaárulás vádjával vettek őrizetbe egy tudóst Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Figyelmeztetést adott ki a szervezet.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a szervezet.","id":"20190716_IMF_nyugdijkorhataremelesre_es_bevandorlasra_lesz_szukseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad7e1ab-d965-4e01-ad2a-aa34122e91d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_IMF_nyugdijkorhataremelesre_es_bevandorlasra_lesz_szukseg","timestamp":"2019. július. 16. 09:14","title":"IMF: Nyugdíjkorhatár-emelésre és bevándorlásra lesz szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei értetlenül áll a Momentum Facebook-oldalán megosztott csúsztatások előtt – közölte a vállalat.","shortLead":"A Huawei értetlenül áll a Momentum Facebook-oldalán megosztott csúsztatások előtt – közölte a vállalat.","id":"20190715_momentum_vadak_huawei_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738bf5ad-e2dc-4567-8075-0ec7627ec707","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_momentum_vadak_huawei_valasz","timestamp":"2019. július. 15. 15:33","title":"Huawei: a Momentum csúsztat, többször megcáfolt értesülésekre alapoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond német védelmi miniszteri posztjáról.","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond...","id":"20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb9a1f-38cb-4587-9f94-d9007a753b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","timestamp":"2019. július. 15. 17:10","title":"Lemond a miniszterségről Von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]