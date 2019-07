Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd2affed-1bf1-4872-baef-90de0110ea84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint az esős tavasz miatt csúsztak a munkával, és legkésőbb jövő héten elkészülnek.","shortLead":"A polgármester szerint az esős tavasz miatt csúsztak a munkával, és legkésőbb jövő héten elkészülnek.","id":"20190715_Itt_a_foszezon_de_a_fonyodi_strand_tovabbra_is_fel_van_turva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd2affed-1bf1-4872-baef-90de0110ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb1ff4-31b1-4d30-9018-d4e16df184b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Itt_a_foszezon_de_a_fonyodi_strand_tovabbra_is_fel_van_turva","timestamp":"2019. július. 15. 19:55","title":"Itt a főszezon, de a fonyódi strand továbbra is fel van túrva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","id":"20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb836593-34b4-4103-b406-8b35375f33d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","timestamp":"2019. július. 16. 09:16","title":"Új ötlet a nyári dugók ellen: az M7-es leállósávján is autózhatnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","shortLead":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","id":"20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11574338-099e-4f21-b43e-203137943377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","timestamp":"2019. július. 16. 10:24","title":"Főleg útépítésekre szerződtek májusban az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas helyek egyelőre nem lesznek, az építkezést az adófizetők állják, a számla átlépte a 3,5 milliárd forintot.","shortLead":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas...","id":"20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a53476-2a59-4153-b512-e621517e9a59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","timestamp":"2019. július. 15. 16:27","title":"Kell még 164 millió forint közpénz a milliós tandíjjal induló elit magániskolára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötödször bajnok a szerb teniszező. ","shortLead":"Ötödször bajnok a szerb teniszező. ","id":"20190714_Wimbledon_Djokovic_megvedte_cimet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9906c-2c14-43e7-98a7-e84d551ea37c","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Wimbledon_Djokovic_megvedte_cimet","timestamp":"2019. július. 14. 20:26","title":"Wimbledon: Djokovic megvédte címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen összekötni. Hamarosan kiderül, hol járnak a projektben.","shortLead":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen...","id":"20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8329a3-ea94-40fc-b82a-1e5fe26fedfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","timestamp":"2019. július. 15. 10:33","title":"Nagy bejelentésre készül holnap Elon Musk, az egész világot megváltoztathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek a Komszomolec roncsainál.","shortLead":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek...","id":"20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9703b1d6-345d-4ed8-9159-1b82d675fcbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","timestamp":"2019. július. 15. 08:03","title":"Újabb felvételeket mutatunk a határérték 100 000x-esével sugárzó szovjet atom-tengeralattjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több időt vesz igénybe a Boeing 737 MAX modelljének javítása, így a gép őszre tervezett visszatérése több mint valószínű, hogy csúszik.","shortLead":"Több időt vesz igénybe a Boeing 737 MAX modelljének javítása, így a gép őszre tervezett visszatérése több mint...","id":"20190715_american_airlines_legitarsasg_boeing_737_max_szoftverhiba_lezuhant_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dbbd3-1a7d-4a2a-bcb8-1ccff1a10c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_american_airlines_legitarsasg_boeing_737_max_szoftverhiba_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. július. 15. 08:33","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy idén már nem szállnak fel újra a Boeing 737 MAX gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]