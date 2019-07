Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","shortLead":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","id":"20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b00c52-28ec-4589-8559-b9f275dc0188","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","timestamp":"2019. július. 15. 15:56","title":"Megtalálták a fecskegyilkos redőnyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem hogy bocsánatot nem kért tőlük, még rá is tett egy lapáttal.","shortLead":"Az amerikai elnök nem hogy bocsánatot nem kért tőlük, még rá is tett egy lapáttal.","id":"20190715_donald_trump_amerikai_elnok_demokrata_kepviselonok_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa1b14-63e7-4747-b571-f7a0b12fda31","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_donald_trump_amerikai_elnok_demokrata_kepviselonok_egyesult_allamok","timestamp":"2019. július. 15. 20:59","title":"Megint a demokrata képviselőnőket támadta Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal operáló alapítványi iskoláját. A kivitelezés költsége már átlépte a 3,5 milliárd forintot, a kormány összesen 6 milliárd forint közpénzt adott az iskolára a Modern Városok-programból. ","shortLead":"Összesen 198 millió forintból szereli fel a debreceni önkormányzat a külföldi cégek miatt épülő, borsos tandíjjal...","id":"20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cff51447-1c2d-404f-a027-907d4e68eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c388e-50d9-4b60-8b7a-841bc45523ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_200_millio_forint_kozpenzbe_kerul_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskola_felszerelese","timestamp":"2019. július. 16. 14:38","title":"200 millió forint közpénzbe kerül a milliós tandíjjal induló elit magániskola felszerelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bombardier csapata nyerte azt a pályázatot, melyen a hatékonyabb repülőgépszárnyra keresett megoldást a brit tudományos akadémia. Az új fejlesztéssel tizedével könnyebb szárnyakat szerelhetnek a gépre.","shortLead":"A Bombardier csapata nyerte azt a pályázatot, melyen a hatékonyabb repülőgépszárnyra keresett megoldást a brit...","id":"20190715_bombardier_repulogep_szarny_airtech_macrober_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3236230-71d2-497e-9b02-181b3fe82555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_bombardier_repulogep_szarny_airtech_macrober_dij","timestamp":"2019. július. 16. 12:03","title":"–10 százalék: újfajta szárnyak kerülhetnek az Airbus gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Magyarországon lőszerrel visszaélés miatt elfogott svéd állampolgár ügyét használva próbálja kideríteni Handó Tünde ellenfele, Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma. ","shortLead":"Egy Magyarországon lőszerrel visszaélés miatt elfogott svéd állampolgár ügyét használva próbálja kideríteni Handó Tünde...","id":"20190715_hando_tunde_tulhatalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c086cde-3620-47b4-997e-ab5a296d0a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_hando_tunde_tulhatalma","timestamp":"2019. július. 15. 17:48","title":"Trükkösen tesztelnék le, elfogadható-e még Handó Tünde túlhatalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A probléma fő oka a kapacitáshiány és a légtér túlzsúfoltsága. Két év alatt duplájára nőttek a járatkésések.","shortLead":"A probléma fő oka a kapacitáshiány és a légtér túlzsúfoltsága. Két év alatt duplájára nőttek a járatkésések.","id":"20190715_Csak_majusban_kozel_53_nap_kesest_hoztak_ossze_a_repulok_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dd4824-7b00-4c46-bfb1-f71ad2348777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Csak_majusban_kozel_53_nap_kesest_hoztak_ossze_a_repulok_Europaban","timestamp":"2019. július. 15. 11:15","title":"Csak májusban közel 53 nap késést hoztak össze a repülők Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését, július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac, ebben az időszakban számolni kell a bérleti díjak akár 10-15 százalékos emelkedésével is a lakáspiaci szakértők szerint. ","shortLead":"A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését, július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac, ebben...","id":"20190717_Ujabb_roham_jon_a_lakaspiacon_10_szazalekos_dragulas_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2190754d-e6ff-487f-83cb-b2b5025c0835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Ujabb_roham_jon_a_lakaspiacon_10_szazalekos_dragulas_johet","timestamp":"2019. július. 17. 06:17","title":"Újabb roham várható a lakáspiacon, 10 százalékos drágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá a tagállamok feje fölött. Még meg sem szavazták, de a magyar miniszterelnök már most elkezdte fúrni a tervezetet.","shortLead":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá...","id":"20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af03ccb6-a296-40bb-b21b-2acdb7656598","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","timestamp":"2019. július. 16. 06:30","title":"Orbán Viktor több száz milliárd forintos harcot indít a civilek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]