Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a pécsi Pride. ","shortLead":"Jön a pécsi Pride. ","id":"20190709_LMBTQ_felvonulas_videk_Pecs_Pride","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2773388-476d-4e2e-af08-2b700b1d8650","keywords":null,"link":"/elet/20190709_LMBTQ_felvonulas_videk_Pecs_Pride","timestamp":"2019. július. 09. 17:14","title":"Jövőre vidéken is lesz LMBTQ-felvonulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","shortLead":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","id":"20190710_Utolertek_a_kinai_fizetesek_a_keleteuropait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd02754c-b3a6-4c0e-80e7-939d3d29363b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Utolertek_a_kinai_fizetesek_a_keleteuropait","timestamp":"2019. július. 10. 08:44","title":"Utolérték a kínai fizetések a kelet-európait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb Debrecenbe vitték, majd másnap hajnalban Budapestre. ","shortLead":"A Wizz Air közleményben magyarázta meg, hogy pontosan mi vezetett ahhoz, hogy az utasokat Budapest helyett előbb...","id":"20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a9e768-313d-4ac6-a3ae-b06b1d582892","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Wizz_Air_A_legiiranyitas_es_a_ferihegyi_repterzar_miatt_kesett_7_orat_a_londoni_jarat","timestamp":"2019. július. 10. 21:50","title":"Wizz Air: A légiirányítás és a ferihegyi reptérzár miatt késett 7 órát a londoni járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50d9bdd-f42a-432d-9fb3-92a9369981fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint százezer emberen elvégzett kutatás szerint a cukrozott szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok már kis fogyasztás esetén is növelhetik a rák kockázatát. A francia kutatók a British Medical Journalban publikálták a tanulmányukat, az állításukat azonban fenntartásokkal kell kezelni. ","shortLead":"Több mint százezer emberen elvégzett kutatás szerint a cukrozott szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok már kis...","id":"20190711_a_cukros_uditoitalok_is_rakot_okozhatnak__","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e50d9bdd-f42a-432d-9fb3-92a9369981fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0906415c-3ed3-4035-a5b2-ffe91120f6cd","keywords":null,"link":"/elet/20190711_a_cukros_uditoitalok_is_rakot_okozhatnak__","timestamp":"2019. július. 11. 10:54","title":"Több rákos beteget találtak azok között, akik sok cukros üdítőitalt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47af8ba-ae49-45ae-8ded-cd0be956af7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Magyar Államvasutaknál nem találják nyomát annak, hogy hónapokkal korábban bárki figyelmeztette volna őket az elektronikus jegyértékesítési rendszer hibáira. A MÁV-nál állítják, a panaszkezelésben nem hibáztak, mivel nem is volt panasz.","shortLead":"A Magyar Államvasutaknál nem találják nyomát annak, hogy hónapokkal korábban bárki figyelmeztette volna őket...","id":"20190711_mav_eticket_hiba_email_helpdesk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47af8ba-ae49-45ae-8ded-cd0be956af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea25ffe-19bb-4630-afc7-2f4c5e67565b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_mav_eticket_hiba_email_helpdesk","timestamp":"2019. július. 11. 14:33","title":"MÁV: Nem ültünk a hibán, nem kaptunk jelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","shortLead":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","id":"20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c05788-bcdf-45d8-b0ce-b69fccbca204","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","timestamp":"2019. július. 10. 15:05","title":"Sikló kúszott be egy szegedi társasházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte látnoki képességeit. Jobsról most egyik legnagyobb riválisa mesélt, Bill Gates egyszerre csodálta és szörnyű embernek is tartotta őt.","shortLead":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte...","id":"20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc4d452-58f8-48b5-9e2f-fd6fb7bef0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","timestamp":"2019. július. 10. 12:03","title":"Bill Gates szerint Steve Jobs igazi varázsló volt, de időnként nem volt nehéz utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","shortLead":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","id":"20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d7e125-425d-4d93-ad2d-2cf9111377dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","timestamp":"2019. július. 09. 19:03","title":"Begyújthatja a rakétákat az Apple, négy új iPhone jöhet 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]