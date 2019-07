Tucatjával találni csalódott vásárlóktól származó beszámolókat a neten a Viagogo sajátos "üzletpolitikájával" kapcsolatban, az oldal ugyanis bizonyos költségeket elrejt, és csak a tranzakciónál jelez. A felhasználók mindeközben azt hiszik, micsoda üzletet kötöttek, pedig valójában nem így van.

A Viagogo tevékenysége nem csak külföldön verte ki a biztosítékot, a magyarok közt is találni átejtett embereket. Eközben az amerikai gazdasági és versenyhivatal (CMA) is harcot hirdetett ellenük, a csatába most pedig a Google is beszállt, és nem akármivel indították a harcot:

felfüggesztették az úgynevezett kiemelt hirdetéseiket.

A Google a lépésével lényegében a legfájdalmasabb csapást viszi be, hiszen az oldalnak ezután jóval nehezebb dolga lesz a keresési eredmények elejére furakodni. A The Guardian be is mutatta, mit jelent a gyakorlatban a Viagogonak most adott gyomros:

Jól látható, hogy míg a keresőcég intézkedése előtt a találati lista legtetején volt megtalálható a jegyárusító oldal vonatkozó hirdetése, a pofont követően szinte legalulra kerültek – ezzel nem csak kevesebbek kerülnek bajba, más, tisztességes portáloktól is kisebb eséllyel veszi majd el a lehetőséget.

A Google szerint a lépésre azért került sor, mert a felületükön csak megbízható partnerek lehetnek jelen, a szabályok pedig a jegyvásárló oldalakra is vonatkoznak. A Viagogo válaszában azt írta, meglepődtek a döntésen, és állítják, a cég a Google szabályzatát nem sértette meg.

A Viagogo jegyüzérkedése egyébként a FIFA-nak és a fogyasztóvédelemmel foglalkozó National Trading Standardsnak (NTS) sem tetszik. Az intézet nemrég vizsgálatot is indított a Viagogo ellen a sorozatos megtévesztések miatt, ennek eredménye még nem ismert. Amíg erre várunk, érdemes átfutnia egy korábbi cikkünket. Főleg akkor, ha külföldi oldalakról szokott rendelni.

