[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","shortLead":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","id":"20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4260af-224f-448c-a228-14960789ab5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","timestamp":"2019. július. 15. 21:13","title":"Szerdán is drágulni fog az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75976272-74fe-4262-b730-3a0cf21e602f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk a teljesen új Octavia hivatalos leleplezésére.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk a teljesen új Octavia hivatalos leleplezésére.","id":"20190716_az_elso_bepillantas_a_hatalmas_kijelzos_uj_skoda_octaviaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75976272-74fe-4262-b730-3a0cf21e602f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5f32bc-364c-417f-a2fb-ba6540aadb2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_az_elso_bepillantas_a_hatalmas_kijelzos_uj_skoda_octaviaba","timestamp":"2019. július. 16. 08:21","title":"Az első bepillantás a hatalmas kijelzős új Škoda Octaviába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","shortLead":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","id":"20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448b7c0-0c78-483c-9584-28557e81a015","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","timestamp":"2019. július. 15. 11:48","title":"Jóbarátok-rajongók, figyelem: ettől a kollekciótól azonnal a Central Perkben érezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","shortLead":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","id":"20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf693342-7bd3-44a1-beb6-70d054c9eaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","timestamp":"2019. július. 15. 14:33","title":"Paks távfűtéséért is Mészáros Lőrinc felel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","shortLead":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","id":"20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d73019-1506-411f-be74-2933b881e2a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","timestamp":"2019. július. 16. 12:08","title":"Több mint tízezer nyaraló menekült erdőtűz miatt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0963e04c-c2ca-4b31-83f6-b2d0bbd2d394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egykor a televízió közvetítette az Apollo-11 küldetés sikeres startját, ezúttal a YouTube-on lehet visszaidézni az eseményeket.","shortLead":"Egykor a televízió közvetítette az Apollo-11 küldetés sikeres startját, ezúttal a YouTube-on lehet visszaidézni...","id":"20190717_holdraszallas_apollo_11_kennedy_urkozpont_kiloves_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0963e04c-c2ca-4b31-83f6-b2d0bbd2d394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b223e4-2fa8-4cc1-98df-a6aa8ac44296","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_holdraszallas_apollo_11_kennedy_urkozpont_kiloves_video","timestamp":"2019. július. 17. 09:03","title":"Videón a történelmi pillanat: így indultak el a Hold felé 50 éve Neil Armstrongék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Társával került bajba.","shortLead":"Társával került bajba.","id":"20190716_Meghalt_egy_magyar_hegymaszo_a_MagasTatraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60f3c-a67f-4522-b653-3d0dbf7f3f56","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Meghalt_egy_magyar_hegymaszo_a_MagasTatraban","timestamp":"2019. július. 16. 07:32","title":"Meghalt egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven lehet most ok az ünneplésre Kínában, a jelek szerint ugyanis nemcsak szárnyal a mobilos üzletáguk, de az amerikai piacra is visszatérhetnek.","shortLead":"Bőven lehet most ok az ünneplésre Kínában, a jelek szerint ugyanis nemcsak szárnyal a mobilos üzletáguk, de az amerikai...","id":"20190715_huawei_amerika_embargo_szankcio_okostelefonok_eladasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5f9b70-68e1-4ed7-866c-6179e8e613fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_huawei_amerika_embargo_szankcio_okostelefonok_eladasa","timestamp":"2019. július. 15. 18:03","title":"Bonthatják a pezsgőt a Huaweinél, két nagyon jó hírt is kaptak egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]