[{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is biológiai fegyvert akart csinálni a Pentagon. Az amerikai képviselőház most mindenesetre megszavazta, hogy vizsgálják ki ezt a lehetőséget.","shortLead":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is...","id":"20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bea45c-1db6-4a46-afcf-8a9a4b806594","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"A Pentagont vallatják, biológiai fegyverként használták-e a kullancsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 30 fok is lehet.","shortLead":"Akár 30 fok is lehet.","id":"20190717_Napsutes_es_eso_var_rank_szerdan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90dbf52-fbdb-4d9a-a6fb-f6808284878e","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Napsutes_es_eso_var_rank_szerdan","timestamp":"2019. július. 17. 07:15","title":"Napsütés és eső vár ránk szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f24ade4-47b2-459f-81c5-356f579d9c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai navigációs rendszer egyre pontatlanabbá válik: jelenleg 500 méteres tévedéssel dolgozik, ám ez bizonyos helyzetekben még mindig elfogadható.","shortLead":"Az európai navigációs rendszer egyre pontatlanabbá válik: jelenleg 500 méteres tévedéssel dolgozik, ám ez bizonyos...","id":"20190717_galileo_muhold_helymeghatarozas_gps_navigacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f24ade4-47b2-459f-81c5-356f579d9c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bda9333-bb4e-4b6b-98fe-8b7de9bb89a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_galileo_muhold_helymeghatarozas_gps_navigacio","timestamp":"2019. július. 17. 14:03","title":"Nagy baj lehet: továbbra sem tudni, miért állt le az európai GPS 24 műholdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk a fejlesztésekhez.","shortLead":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk...","id":"20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc36bd1-c32b-4202-9810-563a2d34f72c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","timestamp":"2019. július. 17. 08:33","title":"Bekerült egy fontos kapcsoló a Microsoft új böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberkereskedelemmel és szexuális visszaélésekkel vádolt amerikai milliárdosnak a börtönben kell megvárnia az ítéletet. ","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és szexuális visszaélésekkel vádolt amerikai milliárdosnak a börtönben kell megvárnia...","id":"20190718_Ovadekkal_sem_szabadulhat_Jeffrey_Epstein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54a0a8d-dea1-4912-b50c-cc5394ef0f9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Ovadekkal_sem_szabadulhat_Jeffrey_Epstein","timestamp":"2019. július. 18. 18:24","title":"Óvadékkal sem szabadulhat Jeffrey Epstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c09c143-fed2-413a-ac21-b8c4ccd0f87b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnokcsapat ötéves szerződést kötött az Ajax Amsterdamtól érkező 19 éves védővel.","shortLead":"Az olasz bajnokcsapat ötéves szerződést kötött az Ajax Amsterdamtól érkező 19 éves védővel.","id":"20190718_matthijs_de_ligt_juventus_atigazolas_ajax_amsterdam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c09c143-fed2-413a-ac21-b8c4ccd0f87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f834f74b-1780-4779-84e6-2ca96356962b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_matthijs_de_ligt_juventus_atigazolas_ajax_amsterdam","timestamp":"2019. július. 18. 10:01","title":"De Ligt végre a Juventusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is kiderült, hogy a lakásbetörések és az autólopások többsége felderítetlen marad – olvasható a csütörtökön megjelent HVG-ben.","shortLead":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is...","id":"20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69d637-0ecd-47b3-9d79-c2f1c2590fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Budapest a \"legbűnösebb\" város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71656ee6-e1e6-437d-8c2d-f11d52aa37cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyik szexuális zaklatási ügyében a színészt vádló sértett nem volt hajlandó tanúskodni a bíróságon.","shortLead":"Az egyik szexuális zaklatási ügyében a színészt vádló sértett nem volt hajlandó tanúskodni a bíróságon.","id":"20190718_kevin_spacey_szexualis_zaklatas_ejtettek_a_vadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71656ee6-e1e6-437d-8c2d-f11d52aa37cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df62dc-3cc6-45dc-ace0-130793950911","keywords":null,"link":"/elet/20190718_kevin_spacey_szexualis_zaklatas_ejtettek_a_vadat","timestamp":"2019. július. 18. 11:07","title":"Egy vádat ejtettek Kevin Spacey ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]