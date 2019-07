Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely versenyfelügyeleti eljárás megindítását alapozná meg, ám azonosított a versenyviszonyokat is érintő piaci problémákat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely...","id":"20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030531d-2de2-40a0-bd61-f2a53e6dd045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","timestamp":"2019. július. 18. 16:33","title":"A GVH problémákat talált a bankkártya-elfogadás piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piaci szereplők észrevételeit is figyelembe véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön véglegesítette az 5G-s mobiltechnológia bevezetéséhez szükséges frekvenciák árverésének részleteit tartalmazó dokumentációt. A szolgáltatók augusztus 8-án nyújthatják be a jelentkezésüket a vonatkozó árverésre.","shortLead":"A piaci szereplők észrevételeit is figyelembe véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön...","id":"20190718_nmhh_5g_halozat_frekvencia_arveres_licit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc58c36-d26f-44ab-905d-435e5fa3a94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_nmhh_5g_halozat_frekvencia_arveres_licit","timestamp":"2019. július. 18. 15:33","title":"NMHH: Indulhat a licit az 5G-s frekvenciákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5a276f-773e-4ee9-a0ad-35f09ee05e11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötleteket adna, és elérné, hogy az EU közvetlenül a városoknak juttasson több, jelentősebb forrást. ","shortLead":"Ötleteket adna, és elérné, hogy az EU közvetlenül a városoknak juttasson több, jelentősebb forrást. ","id":"20190719_Karacsony_Gergely_maris_egyeztetne_az_ellenzeki_kerekasztallal_az_EPben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c5a276f-773e-4ee9-a0ad-35f09ee05e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbffc952-44e9-4be5-b6a6-adfd6bcf31b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Karacsony_Gergely_maris_egyeztetne_az_ellenzeki_kerekasztallal_az_EPben","timestamp":"2019. július. 19. 17:13","title":"Karácsony Gergely máris egyeztetne az ellenzéki kerekasztallal az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","shortLead":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","id":"20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b084be3-9d5a-47ed-8b84-c191afd53dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","timestamp":"2019. július. 18. 05:50","title":"Felmentették Schmitt Pál unokaöccsét az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7bb95-4a55-4d1d-81bf-1285fcbd031b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Altatásban cserélik le a színész-rendező szívbillentyűjét.","shortLead":"Altatásban cserélik le a színész-rendező szívbillentyűjét.","id":"20190718_Szivmutet_var_Dozsa_Laszlora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7bb95-4a55-4d1d-81bf-1285fcbd031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6255701-aa9c-45da-8ee2-b04a294a1bf1","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Szivmutet_var_Dozsa_Laszlora","timestamp":"2019. július. 18. 12:04","title":"Szívműtét vár Dózsa Lászlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","shortLead":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","id":"20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c3c947-9026-48f5-b533-5fbcecd6625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","timestamp":"2019. július. 19. 16:29","title":"OECD: Javítani kell a magyar oktatás minőségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dc0c-59ce-49ad-8308-b43c573f63b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 21 éves magyar párbajtőröző az orosz Szergej Bidát győzte le egy rendkívül fordulatos mérkőzésen.\r

","shortLead":"A 21 éves magyar párbajtőröző az orosz Szergej Bidát győzte le egy rendkívül fordulatos mérkőzésen.\r

","id":"20190719_aranyerem_vilagbajnok_siklosi_gergely_vivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f016dc0c-59ce-49ad-8308-b43c573f63b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987c7550-31d0-4ba5-8bfb-c84643f0c06c","keywords":null,"link":"/sport/20190719_aranyerem_vilagbajnok_siklosi_gergely_vivas","timestamp":"2019. július. 19. 20:00","title":"Aranyérmes Siklósi Gergely a budapest vívó-vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f30b4f-88b4-48d5-9823-6eb294231f2d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A svéd nyárközépi napfényben taszít rettegésbe a legújabb szektás horrorfilm. A Fehér éjszakák zömében Magyarországon forgott, a rendezője pedig az az Ari Aster, akit a műfajt megújító ifjú titánként emlegetnek. A svéd bukolikus idill kellően nyomasztó, ám Aster adott egy pofont a horrornak, amikor gonosz és okos humorral kasztrálta a Fehér éjszakák jól felépített feszültségét. ","shortLead":"A svéd nyárközépi napfényben taszít rettegésbe a legújabb szektás horrorfilm. A Fehér éjszakák zömében Magyarországon...","id":"20190716_Midsommar_Feher_ejszakak_Ari_Aster_folk_horror_szekta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f30b4f-88b4-48d5-9823-6eb294231f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f8719c-6399-40f0-b396-660c7bcd4119","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Midsommar_Feher_ejszakak_Ari_Aster_folk_horror_szekta","timestamp":"2019. július. 18. 20:00","title":"Van, aki csak tüzet gyújt, más embert is rak a máglyára nyár közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]