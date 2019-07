Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fec42090-be61-44ae-9d1a-438270b6ac6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyerekrajzok kerülnek a kamionokra.","shortLead":"Gyerekrajzok kerülnek a kamionokra.","id":"20190718_Gyerekrajzok_kerulnek_kamionokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec42090-be61-44ae-9d1a-438270b6ac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e333ecf-115c-4085-87c2-50ef9c8481fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Gyerekrajzok_kerulnek_kamionokra","timestamp":"2019. július. 18. 12:15","title":"Szokatlan, de szép kampányt indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal. Amerikai kutatók majmokat ültettek a képernyő elé, hogy jobban megértsék ezt a jelenséget. Kiderült: a csimpánzoknak is van kedvenc filmjük.","shortLead":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal...","id":"20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e80b9-5983-44e3-b845-a6c81122331d","keywords":null,"link":"/elet/20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","timestamp":"2019. július. 18. 07:05","title":"A csimpánzok is imádnak közösen filmet nézni. De mit mond ez el rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz felmérése szerint az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik ismét utolérte a Momentumot. ","shortLead":"A Závecz felmérése szerint az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik ismét utolérte a Momentumot. ","id":"20190719_Csokkent_a_lelkesedes_300_ezerrel_nott_a_partnelkuliek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f87ce-15be-4814-8fe6-a6041bd613a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Csokkent_a_lelkesedes_300_ezerrel_nott_a_partnelkuliek_szama","timestamp":"2019. július. 19. 15:23","title":"300 ezerrel nőtt a pártnélküliek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az átnevezésre nincs is jogosultsága a fővárosnak. ","shortLead":"A főpolgármester szerint az átnevezésre nincs is jogosultsága a fővárosnak. ","id":"20190719_Tarlos_a_HEV_5os_metrora_kereszteleserol_kozrohej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45afe6a3-9dfc-4c3b-9c64-29f5cc13b052","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Tarlos_a_HEV_5os_metrora_kereszteleserol_kozrohej","timestamp":"2019. július. 19. 17:57","title":"Tarlós a HÉV 5-ös metróra kereszteléséről: Közröhej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e774484c-07b2-4c74-855b-543e6bba798a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfiaknak szánt, Bulgáriából származó készítmény terápiás mennyiségben tartalmaz gyógyszerhatóanyagot.","shortLead":"A férfiaknak szánt, Bulgáriából származó készítmény terápiás mennyiségben tartalmaz gyógyszerhatóanyagot.","id":"20190719_ujabb_veszelyes_etrend_kiegeszitot_hivott_vissza_a_nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e774484c-07b2-4c74-855b-543e6bba798a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659d73d0-2e36-4b7f-bb18-da4ef7b14bf1","keywords":null,"link":"/kkv/20190719_ujabb_veszelyes_etrend_kiegeszitot_hivott_vissza_a_nebih","timestamp":"2019. július. 19. 14:34","title":"Újabb veszélyes potencianövelőt hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","shortLead":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","id":"20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e5c70c-6632-437a-b8ca-87da9c395a7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 19. 15:38","title":"Hétfőtől vigyázzon az elsőbbségadással a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Triesztben pedig azért bírságoltak meg 100 ezer forintra egy osztrák férfit, mert két fa közé kifeszített függőágyon aludt. ","shortLead":"Triesztben pedig azért bírságoltak meg 100 ezer forintra egy osztrák férfit, mert két fa közé kifeszített függőágyon...","id":"20190719_Utcai_kavefozes_miatt_utasitottak_ki_ket_nemet_turistat_Velencebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb666dc-fb05-44fb-8239-7dc5c476be8b","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Utcai_kavefozes_miatt_utasitottak_ki_ket_nemet_turistat_Velencebol","timestamp":"2019. július. 19. 18:37","title":"Utcai kávéfőzés miatt utasítottak ki két német turistát Velencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budai rakparton akadályozza a forgalmat a baleset.","shortLead":"A budai rakparton akadályozza a forgalmat a baleset.","id":"20190719_Kisbusz_es_auto_karambolozott_a_Margit_hidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50acd78-71f5-438c-82ea-5b218380c3a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Kisbusz_es_auto_karambolozott_a_Margit_hidnal","timestamp":"2019. július. 19. 16:32","title":"Kisbusz és autó karambolozott a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]