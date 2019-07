Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. Az ügylet július 31-én zárulhat, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi közös működését.","shortLead":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német...","id":"20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdd7aed-157c-40f8-a5c4-8f5904372c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","timestamp":"2019. július. 18. 11:23","title":"A Vodafone megkapta az engedélyt a UPC felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866c3373-2105-4241-98ec-2fb0f632019f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötven év után sodorta partra a víz a hajóról vízbe dobott üzenetet. A szerzője most is épp egy hajón van.","shortLead":"Ötven év után sodorta partra a víz a hajóról vízbe dobott üzenetet. A szerzője most is épp egy hajón van.","id":"20190718_Megtalaltak_a_titokzatos_palackposta_eredeti_tulajdonosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=866c3373-2105-4241-98ec-2fb0f632019f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f5ccfc-877a-424f-9947-e34f0f22acfd","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Megtalaltak_a_titokzatos_palackposta_eredeti_tulajdonosat","timestamp":"2019. július. 18. 10:11","title":"Megtalálták a titokzatos palackposta eredeti tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőállomás előtt történt az eset, három férfi ellen eljárás indult.","shortLead":"Mentőállomás előtt történt az eset, három férfi ellen eljárás indult.","id":"20190719_parkolasi_vita_pesterzsebet_mentoallomas_verekedes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1a09db-e62e-475f-89d7-cc3a4c5c1ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_parkolasi_vita_pesterzsebet_mentoallomas_verekedes_rendorseg","timestamp":"2019. július. 19. 08:04","title":"Parkolási vita miatt vertek meg egy mentőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bce60b2-af44-4725-b352-fb47896c4260","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonos elszámította magát.","shortLead":"A tulajdonos elszámította magát.","id":"20190718_Kiderult_miert_dolt_be_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bce60b2-af44-4725-b352-fb47896c4260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a01459c-6909-40d4-8c9c-924e73745a5d","keywords":null,"link":"/kkv/20190718_Kiderult_miert_dolt_be_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","timestamp":"2019. július. 18. 09:55","title":"Kiderült, miért dőlt be az egyik legnagyobb magyar őssejtbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Iráni ellenfelét legyőzve bejutott a budapesti vívó-világbajnokság fináléjába.\r

","shortLead":"Iráni ellenfelét legyőzve bejutott a budapesti vívó-világbajnokság fináléjába.\r

","id":"20190718_szatmari_andras_vivo_vb_kardvivas_elodonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0455ce4c-90f6-4807-b0a2-181cf9b3b235","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_vivo_vb_kardvivas_elodonto","timestamp":"2019. július. 18. 19:55","title":"Vb-aranyért vívhat Szatmári András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f017e7ab-e28d-4d35-a06c-7d92a61df447","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a legnagyobb tempóban haladnak, akkor is öt év, amíg helyreállítják az április közepén egy tűz során erősen megrongálódott székesegyházat.","shortLead":"Ha a legnagyobb tempóban haladnak, akkor is öt év, amíg helyreállítják az április közepén egy tűz során erősen...","id":"20190717_Nezegessen_fotokat_a_NotreDame_ujjaepiteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f017e7ab-e28d-4d35-a06c-7d92a61df447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60abcc7-b99a-48e9-af9f-03ab5774cc9e","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Nezegessen_fotokat_a_NotreDame_ujjaepiteserol","timestamp":"2019. július. 17. 18:18","title":"Megkezdődhet a Notre-Dame újjáépítése – nézegessen fotókat a jelenlegi állaptokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0802cc2-e2cf-49ec-ba61-adf73a326b9a","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Több millió forint múlhat azon, ha valakinek van biztosítása, vagy ha nincs, amikor egy, a szokottnál is nagyobb vihar jelentős károkat okoz az otthonukban. Hiába a legprecízebb kivitelezés, mindig akadhat olyan rész, amely képtelen ellenállni a természeti katasztrófáknak, nem érdemes tehát spórolni a havonta alig pár ezer forintba kerülő óvintézkedéssel. ","shortLead":"Több millió forint múlhat azon, ha valakinek van biztosítása, vagy ha nincs, amikor egy, a szokottnál is nagyobb vihar...","id":"generali_20190718_Micsoda_villamcsapas_De_tehet_az_ellen_hogy_emiatt_ne_kelljen_eladni_a_csaladi_ezustot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0802cc2-e2cf-49ec-ba61-adf73a326b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934cfb52-b4c1-4726-8477-742deeb7758f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190718_Micsoda_villamcsapas_De_tehet_az_ellen_hogy_emiatt_ne_kelljen_eladni_a_csaladi_ezustot","timestamp":"2019. július. 18. 07:30","title":"Micsoda (villám)csapás! De tehet az ellen, hogy emiatt ne kelljen eladni a családi ezüstöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","shortLead":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","id":"20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e4733-2dda-49ae-b2c3-9dcc39489b03","keywords":null,"link":"/kkv/20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","timestamp":"2019. július. 19. 07:19","title":"Végleg megtiltotta a Nébih egy potencianövelő forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]