Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal. Amerikai kutatók majmokat ültettek a képernyő elé, hogy jobban megértsék ezt a jelenséget. Kiderült: a csimpánzoknak is van kedvenc filmjük.","shortLead":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal...","id":"20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e80b9-5983-44e3-b845-a6c81122331d","keywords":null,"link":"/elet/20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","timestamp":"2019. július. 18. 07:05","title":"A csimpánzok is imádnak közösen filmet nézni. De mit mond ez el rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szamaratransznyefty-Terminal magánvállalat volt vezérigazgatójáról van szó.","shortLead":"A Szamaratransznyefty-Terminal magánvállalat volt vezérigazgatójáról van szó.","id":"20190718_Szennyezett_koolaj_elfogtak_az_ugy_egyik_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60e7008-417f-46a8-830f-c020e7ade647","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Szennyezett_koolaj_elfogtak_az_ugy_egyik_gyanusitottjat","timestamp":"2019. július. 18. 18:55","title":"Szennyezett kőolaj: elfogták az ügy egyik gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71656ee6-e1e6-437d-8c2d-f11d52aa37cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyik szexuális zaklatási ügyében a színészt vádló sértett nem volt hajlandó tanúskodni a bíróságon.","shortLead":"Az egyik szexuális zaklatási ügyében a színészt vádló sértett nem volt hajlandó tanúskodni a bíróságon.","id":"20190718_kevin_spacey_szexualis_zaklatas_ejtettek_a_vadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71656ee6-e1e6-437d-8c2d-f11d52aa37cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df62dc-3cc6-45dc-ace0-130793950911","keywords":null,"link":"/elet/20190718_kevin_spacey_szexualis_zaklatas_ejtettek_a_vadat","timestamp":"2019. július. 18. 11:07","title":"Egy vádat ejtettek Kevin Spacey ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás megindítását javasló beadványt.","shortLead":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás...","id":"20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a35dc6-7b6d-4e7b-88cf-e374ba5e2498","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","timestamp":"2019. július. 18. 05:18","title":"Az amerikai képviselőház hatalmon tartotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","shortLead":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","id":"20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e4733-2dda-49ae-b2c3-9dcc39489b03","keywords":null,"link":"/kkv/20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","timestamp":"2019. július. 19. 07:19","title":"Végleg megtiltotta a Nébih egy potencianövelő forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","shortLead":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","id":"20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e10d5f-c0c2-475d-8c7f-a7ffb6268917","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","timestamp":"2019. július. 17. 14:50","title":"Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is kiderült, hogy a lakásbetörések és az autólopások többsége felderítetlen marad – olvasható a csütörtökön megjelent HVG-ben.","shortLead":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is...","id":"20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69d637-0ecd-47b3-9d79-c2f1c2590fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Budapest a \"legbűnösebb\" város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","shortLead":"A hazai győzelem után döntetlent játszottak a litván Zalgiris Vilnius otthonában. ","id":"20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc65ffb4-734b-4a0e-9e58-11f802c9ac3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb69ad9-8d40-4632-a5aa-f5ced6af206b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Tovabbjutott_a_Honved_az_Europaliga_selejtezon","timestamp":"2019. július. 18. 21:10","title":"Továbbjutott a Honvéd az Európa-liga selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]