Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csajkovszkij zenéje tökéletes választás, mindenki úgy emelgeti a lábát, ahogy kell.","shortLead":"Csajkovszkij zenéje tökéletes választás, mindenki úgy emelgeti a lábát, ahogy kell.","id":"20190720_Az_allatkerti_flamingok_csaladi_balettjenel_most_nincs_menobb_koreografia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2cc4e7-65d0-4b62-936d-acfa195aa90b","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Az_allatkerti_flamingok_csaladi_balettjenel_most_nincs_menobb_koreografia","timestamp":"2019. július. 20. 15:10","title":"Az állatkerti flamingók családi balettjénél most nincs menőbb koreográfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezzel a magyar főváros a hatodik olyan város lesz, amely két vb-nek is otthon ad.\r

","shortLead":"Ezzel a magyar főváros a hatodik olyan város lesz, amely két vb-nek is otthon ad.\r

","id":"20190721_Budapest_rendezheti_a_2027es_vizes_vilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e118ac-4a7e-4b7f-844a-df2335e0972d","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Budapest_rendezheti_a_2027es_vizes_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. július. 21. 12:29","title":"Budapest rendezheti a 2027-es vizes világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében azokat az indokokat, amelyekre hivatkozva Irán a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban.\r

","shortLead":"Tételesen cáfolja a brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának írt, vasárnap Londonban nyilvánosságra hozott levelében...","id":"20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0168a353-7c97-4d4e-92b0-0bd9d7813354","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_London_a_Biztonsagi_Tanacsnak_irt_levelben_cafolja_a_brit_hajo_lefoglalasanak_irani_indokait","timestamp":"2019. július. 21. 20:32","title":"London a Biztonsági Tanácsnak írt levélben cáfolja a brit hajó lefoglalásának iráni indokait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","shortLead":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","id":"20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d31b71-c2ab-4b94-bfc2-8e674dc64b60","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. július. 21. 22:01","title":"Az egyiptomi elnök három hónappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember sérült meg súlyosan.\r

\r

","shortLead":"Két ember sérült meg súlyosan.\r

\r

","id":"20190720_Karambolozott_ket_munkagep_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfb13aa-18c1-40c3-b23a-6b6e779f678e","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Karambolozott_ket_munkagep_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2019. július. 20. 20:58","title":"Karambolozott két munkagép a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","shortLead":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","id":"20190722_szlovakia_minimalber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29419dab-aee4-4b4b-a983-32d5aa0db4ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_szlovakia_minimalber","timestamp":"2019. július. 22. 12:13","title":"Lehet irigykedni: a magyar majdnem másfélszerese lehet a szlovák minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal jobban vannak a több mint egy héttel ezelőtt Horvátországban súlyos közlekedési balesetet szenvedett magyar-horvát család tagjai. Közben kiderült, hogy a balesetet okozó Ozren M. valószínűleg nem mobilozott a balest időpontjában, ám ahogy megtörtént az ütközés, felhívta apját.","shortLead":"Sokkal jobban vannak a több mint egy héttel ezelőtt Horvátországban súlyos közlekedési balesetet szenvedett...","id":"20190719_Gyorsan_javul_a_horvatorszagi_magyar_serultek_allapota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bddf32-1aef-459a-aab9-db856348588a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Gyorsan_javul_a_horvatorszagi_magyar_serultek_allapota","timestamp":"2019. július. 20. 17:14","title":"Gyorsan javul a horvátországi magyar sérültek állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tartott sokáig, hogy a zeneletöltős oldalak megtalálják a YouTube blokkolásának ellenszerét. És a megolás sem volt annyira bonyolult, mint azt eredetileg gondolták.","shortLead":"Nem tartott sokáig, hogy a zeneletöltős oldalak megtalálják a YouTube blokkolásának ellenszerét. És a megolás sem volt...","id":"20190722_google_youtube_zene_letoltese_mp3_szerzoi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdbf546-7902-45ba-a549-71eb1c9babba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_google_youtube_zene_letoltese_mp3_szerzoi_jog","timestamp":"2019. július. 22. 08:03","title":"Nem jött be a YouTube trükkje, ismét működik a zeneletöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]