Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39a2f022-246f-450b-92cc-e6c8e9cb5f2f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az ex-KDNP-s politikus mögé nem sorakozott fel a teljes ellenzék.","shortLead":"Az ex-KDNP-s politikus mögé nem sorakozott fel a teljes ellenzék.","id":"20190722_Felegyeseg_Szolnokon_a_Jobbik_es_a_Momentum_Lukacsi_Katalint_tamogatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39a2f022-246f-450b-92cc-e6c8e9cb5f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42a56c-71c0-4b54-85fb-ac0bbf4fb90a","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Felegyeseg_Szolnokon_a_Jobbik_es_a_Momentum_Lukacsi_Katalint_tamogatja","timestamp":"2019. július. 22. 10:53","title":"Félegyezség Szolnokon: a Jobbik és a Momentum Lukácsi Katalint támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Röszkénél a kilépő oldalon kétórás, a belépőn egyórás a várakozás. ","shortLead":"Röszkénél a kilépő oldalon kétórás, a belépőn egyórás a várakozás. ","id":"20190721_Nagy_a_torlodas_a_Csongrad_megyei_hataratkelohelyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5930ef16-ba4d-4c8d-9525-e0ac9f063ed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Nagy_a_torlodas_a_Csongrad_megyei_hataratkelohelyeken","timestamp":"2019. július. 21. 10:25","title":"Nagy a torlódás a Csongrád megyei határátkelőhelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","shortLead":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","id":"20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40ae446-6384-45e5-b407-b434583b3c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","timestamp":"2019. július. 22. 13:49","title":"Hat forinttal csökken a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 21-től veszik ki a csatornát a neten nézhető Digi Online-on elérhető csatornák közül.","shortLead":"Augusztus 21-től veszik ki a csatornát a neten nézhető Digi Online-on elérhető csatornák közül.","id":"20190722_Digi_RTL_Klub_online_kinalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f89ef1c-c226-4b42-8238-75ed5f9bee1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_Digi_RTL_Klub_online_kinalat","timestamp":"2019. július. 22. 20:16","title":"A Digi kiveszi az RTL Klubot az online kínálatából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91002a25-f33b-48f8-9a7e-eb2242cb8688","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye, a Nélkülem után újabb novelláskötettel jelentkezett. A Napfénytető idősíkokat, párhuzamos valóságokat váltakoztató mikrovilágok sűrítménye. Tömör nyelvi köntösbe bújtatott feszítő kérdéseket, határhelyzeteket vizsgál egyedi nézőpontból, szembesítve az olvasót a maga belső kételyeivel, dilemmáival.","shortLead":"Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye...","id":"20190722_Legradi_Gergely_A_ma_emberenek_emlekek_helyett_mobiltelefonja_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91002a25-f33b-48f8-9a7e-eb2242cb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ae78-b891-434b-a3c0-474ce7078e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Legradi_Gergely_A_ma_emberenek_emlekek_helyett_mobiltelefonja_van","timestamp":"2019. július. 22. 17:15","title":"Légrádi Gergely: A ma emberének emlékek helyett mobiltelefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","shortLead":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","id":"20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f216b-ab38-4cf8-a26e-026c40abc92b","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","timestamp":"2019. július. 22. 20:35","title":"Két autó is kigyulladt az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","shortLead":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","id":"20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a300f0b-c09e-42c5-a8a6-896861018e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","timestamp":"2019. július. 23. 06:20","title":"Az amerikai techóriások vezetői sürgetik Trumpot, engedje, hogy szállítsanak a Huawei-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","shortLead":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","id":"20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc5c2b8-c086-4a84-892d-297c1c215f28","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Helikopterrel mentenek csapdába esett lazacokat Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]