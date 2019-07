Hiába iratkoztak fel közel kétmillióan, ettől még vicc marad, hogy tömegeknek kellene megrohamozniuk egy nagyon titkos, sőt nagyon titokzatos amerikai légitámaszpontot. A Facebook-eseményt szeptemberre harangozták be. Valóra váltásának esélyeit tükrözi a tervnek már az az eleme is, hogy a résztvevőknek gyorsabban kell futniuk, mint az őrség lövedékei. Aki járatos a japán rajzfilmek világában: ez lenne a naruto-futás.



Na de komolyan: mi is ez a támaszpont? Az Area 51 (51-es körzet) néven emlegetett hatalmas létesítmény a második világháború után jött létre Nevadában, és annyira titkos, hogy hivatalosan csak 2013-ban ismerték el a létezését. A műholdas térképeken mindmáig igyekeznek elkenni a részleteket. A titoktartás is okozhatja, hogy a legvadabb ufó- és összeesküvéselméletek lengik körül.

Kenneth Arnold © Wikipedia

Jelmezverseny Roswell városában 1997-ben a © AFP / Hector Mata

Lockheed U-2 © AFP / Bernard Crochet

Józanabb források felderítőléggömb maradványaiként ismertetik azt, amit 1947-ben a közeli Új-Mexikóban, Roswell közelében talált egy gazdálkodó a juhlegelőn. Ufóvá lényegülését nagyban elősegítette, hogy egy Kenneth Arnold nevű pilóta két héttel korábban furcsa tárgyakat észlelt a levegőben, ezeket repülő csészaljakként emlegette, megadva ezzel a jelenség azóta közkeletű nevét, és megalapozva ezzel az amerikai közvélemény jelentős részének ufóhiedelmét. A légierő akkor azt közölte, hogy időjárási ballonról volt szó.Ez nem volt egészen igaz, de akkor nem beszélhettek a Mogul Tervről. Csak 1994-ben hozták nyilvánosságra, hogy az amerikai légierő jó magasra felküldött léggömbökről figyelte érzékeny mikrofonokkal a szovjet kísérleti atomrobbantásokat. Hasonlóképpen titkos katonai kísérletek váltották ki az 51-es körzet körüli további ufólegendát, amely szerint földönkívüli lények holttesteire bukkantak a bázis közelében, majd a tetemeket boncolás céljából a titkos laborokba vitték.Ahogyan 1997-ben a légierő utólag elmondta, a kísérletekkel azt kutatták, mi történhet az emberekkel, ha magasról lezuhannak. Ehhez próbababákat (a mai autós töréstesztekben használatos dummykhoz hasonlókat) dobtak le ejtőernyővel, a többi között az Operation High Dive keretében. Néhány furcsa alak elszállítására a környékbeli lakosság is felfigyelt. Bár a légügyi magyarázat hihetőbben hangzik, mint az alienek boncolása, a több évtizedes titoktartás miatt a legenda kiirthatatlan.Szintén az Area 51 volt a kiindulópontja az ufómegfigyelések egy külön fejezetének. A bázison fejlesztették a Lockheed U-2 kémrepülőgépet, amely akkoriban szokatlan magasságban rejtőzve száguldott. Akik felfigyeltek a tesztrepüléseire, nem ismerhették a szupertitkos gépet, kínálkozott tehát, hogy ufókra gondoljanak.

© AFP / Chernov

© Facebook / Little A’Le’Inn

Nem volt ennyire babonás a szovjet légvédelem: a hidegháborús idők egyik híres története , hogy 1960-ban Szverdlovszk (a mai Jekatyerinburg) közelében – igen, elég mélyen a Szovjetunió légterében – föld-levegő rakétával leszedtek egy U-2-est. Az amerikaiak nem sokáig hivatkozhattak meteorológiai kutatásra, mert a pilóta, Gary Powers ejtőernyővel földet ért, majd pár nap elteltével megjelent a szovjet sajtóban. Kémkedésért elítélték, aztán két év múlva egy nevezetes berlini fogolycsere keretében kicserélték Rudolph Abel szovjet mesterkémért.Nem könnyíti meg persze a tudományos magyarázatok elfogadhatóságát, hogy az amerikai hadseregtől nem áll távol az ufókutatás. 2017-ben ismerte el a védelmi minisztérium, hogy igenis létezik ufóprogramjuk. És ha már embereket fizetnek ezért, ők meg is dolgoznak a pénzükért. A legutóbbi hír szerint júniusban amerikai szenátorok egy csoportja hivatalos és bizalmas tájékoztatást kapott a haditengerészet és az ufók találkozásairól. Merthogy gyarapodnak az ilyen megfigyelések. Olyannyira, hogy Trump elnököt is tájékoztatták, bár ő a tőle megszokott tudományos alapossággal úgy nyilatkozott, hogy „nem különösebben“ hisz az ufókban Annyi bizonyos, hogy az 51-es körzet körüli titkolózás ufók nélkül is indokolt volt, hiszen a hideg- (sőt időnként majdnem forró) háborús szovjet-amerikai szembenállás közepette fontos katonai, leginkább repülőgépes kutatások zajlottak ott. Közülük a legizgalmasabb még repülő csészealjak nélkül is filmre kívánkozó történet volt. Egy ellopott szovjet vadászgép, egy MiG-21 képességeit, felszereltségét vették szemügyre. Lopott katonai repülő? Igen, volt ilyen.A Szovjetunióból persze nem lehetett kicsempészni az akkori legfejlettebb gépet, de gyenge láncszemnek bizonyultak az arab országok, amelyeket nagy szövetségesük szerelt fel haditechnikával. Ennek ellenére még az izraeli titkosszolgálatnak is háromszor kellett nekifutnia , amíg egy leleplezett, ezért halálos ítéletekkel végződő egyiptomi és egy szintén balul sikerült iraki próbálkozás után sikerült megkörnyékezni egy elégedetlen iraki pilótát, és ő 1966-ban kalandos körülmények között Izraelbe vitte a gépét. A MiG alapos vizsgálatának is része volt abban, hogy az 1967-es – „hatnapos“ – háborúban az izraeli légierő sorra szedte le az egyiptomi, szíriai és iraki MiG-21-eseket.Miután az izraeliek már eleget tudtak, 1968-ban pár hónapra kölcsönadták a hadizsákmányt az amerikaiaknak. A teszt helyszíne az Area 51 volt – derült ki , amikor 2013-ban a CIA feloldotta néhány régi irat titkosítását. Ugyancsak ott és akkoriban építettek gyakorlatozás céljából szovjet típusú légvédelmi létesítményeket.Akik nem elégszenek meg a kalandos régi történetekkel, figyelhetik, ahogyan a Facebookon, sőt az amerikai valóságban folyik a szeptember 20-i akció előkészítése. Az egyik közeli szállodát, a Little A’Le’Inn hotelt (a név a kis földönkívüli idegenekre, az alienekre utal) már teljesen lefoglalták a fő tréfamesterek, és szépen fellendültek az előjegyzések más szálláshelyeken és az autókölcsönzőknél is.

Remélhetőleg azonban senki sem fogja komolyan venni a nagy futást a forró sivatagban, mert az illetékesek már most közölték, hogy aki a tiltott övezetbe merészkedik, azt teljesen törvényesen akár le is lőhetik. Történetesen idén januárban erre a szomorú sorsra jutott egy magányos behatoló egy hasonlóan őrzött nevadai atomkísérleti telepen. Vagyis senkit se tévesszen meg, hogy a környék egy darabig viccesnek tűnik. A nevadai 375-ös utat Földönkívüliek Autópályájaként táblázzák ki, és a közeli Amargosa Valley-ben Alien Center néven működik egy turistaközpont – elvben ott gyülekeznének a facebookos szervezkedők.

