[{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dries van Langenhove tavaly Orbán Viktorral pózolt, és előadást tartott a tusványosi szabadegyetemen.","shortLead":"Dries van Langenhove tavaly Orbán Viktorral pózolt, és előadást tartott a tusványosi szabadegyetemen.","id":"20190620_Rasszizmussal_gyanusitjak_Orban_belga_raongojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1638c54-87c5-4290-9729-26e852ee01c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Rasszizmussal_gyanusitjak_Orban_belga_raongojat","timestamp":"2019. június. 20. 20:03","title":"Rasszizmussal gyanúsítják Orbán belga rajongóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta kilétét illetően.","shortLead":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta...","id":"20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893ae9c8-bbd1-493d-89d6-fa2c2d8d0c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","timestamp":"2019. június. 19. 11:03","title":"Beindultak a találgatások, miután kiderült, hogy nőt küld a NASA a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3676fc98-3ddd-43ab-989b-24a03eb4113e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy küszöbön az elektromos autók új világa, de a Shelby előtte még odavág egy nagyot. ","shortLead":"Lehet, hogy küszöbön az elektromos autók új világa, de a Shelby előtte még odavág egy nagyot. ","id":"20190620_Mustang_Shelby_GT500_a_legerosebb_utcai_auto_amit_a_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3676fc98-3ddd-43ab-989b-24a03eb4113e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f77b77b-63c6-4d8b-94d3-9ae470918a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mustang_Shelby_GT500_a_legerosebb_utcai_auto_amit_a_Ford","timestamp":"2019. június. 20. 15:49","title":"Az új Mustang Shelby GT500 a legerősebb utcai autó, amit a Ford valaha épített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2e52de-ebd9-4b17-9c2c-04fef08653ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős hölgy bevásárolni indult, de a nagy melegben nehezére esett a járás. ","shortLead":"Az idős hölgy bevásárolni indult, de a nagy melegben nehezére esett a járás. ","id":"20190621_95_eves_asszonynak_segitettek_bevasarolni_a_rendorok_a_hosegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2e52de-ebd9-4b17-9c2c-04fef08653ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ec7600-15bf-48cf-8885-fbbf439ba365","keywords":null,"link":"/elet/20190621_95_eves_asszonynak_segitettek_bevasarolni_a_rendorok_a_hosegben","timestamp":"2019. június. 21. 08:49","title":"95 éves asszonynak segítettek bevásárolni a rendőrök a hőségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Star Wars főcímdalt is eldalolják.","shortLead":"A Star Wars főcímdalt is eldalolják.","id":"20190621_Fokak_eneklik_a_Hull_a_pelyhest_hallgassa_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb53f00-1e09-47f7-899b-1d1c1b81688e","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Fokak_eneklik_a_Hull_a_pelyhest_hallgassa_meg","timestamp":"2019. június. 21. 10:11","title":"Fókák éneklik a Hull a pelyhest, hallgassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","shortLead":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","id":"20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f109b3-5e70-44f1-b9b0-91d95b48c1ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","timestamp":"2019. június. 20. 10:02","title":"Eddig soha nem hallott Freddie Mercury-dalt mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","shortLead":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","id":"20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b477137-be06-4474-a3df-a3f45b8aa781","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","timestamp":"2019. június. 19. 12:17","title":"Ambrus Attila: Azoknak, akikre ráfogtam a fegyvert, életük végéig rossz emléke lesz rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gázolaj ára nem változott. ","shortLead":"A gázolaj ára nem változott. ","id":"20190621_Csokkent_a_benzinar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a5ee27-5d9d-499d-82ed-6518bcd6ff2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Csokkent_a_benzinar","timestamp":"2019. június. 21. 06:53","title":"Csökkent a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]